A Sanremo un convegno sul pavimento pelvico femminile: prevenzione, cura e approccio multidisciplinare

L’Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), sezione di Sanremo, organizza per domani, dalle 8.30 alle 12.30, un evento educativo e formativo dal titolo “Pavimento pelvico femminile tra cura e prevenzione: approccio multidisciplinare”. Il convegno si terrà nella suggestiva cornice di Palazzo Roverizio, in via Escoffier 29.

Il pavimento pelvico rappresenta una struttura anatomica fondamentale per il benessere quotidiano della donna: coinvolge infatti la continenza urinaria e fecale, la sessualità, la postura e, più in generale, la qualità della vita. Come sottolineano le promotrici dell’iniziativa, “non bisogna aspettare la comparsa dei sintomi per prendersene cura”, né minimizzare o provare imbarazzo di fronte ai primi segnali di disagio. L’incontro, aperto alla cittadinanza e ai professionisti della salute, propone un approccio multidisciplinare che mette al centro la prevenzione, l’informazione e la presa in carico precoce. Il convegno è patrocinato dal Comune di Sanremo, dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Imperia e da FIDAPA Sanremo.

L’evento è inoltre dedicato al ricordo della dott.ssa Anna Matilde Glorio, figura di riferimento e promotrice dell’uroginecologia presso ASL 1, il cui impegno ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di questo ambito specialistico sul territorio. Un appuntamento importante per sensibilizzare, informare e promuovere una cultura della salute femminile consapevole e senza tabù. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.