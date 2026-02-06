“Saluta TT”, spettacolo comico con Mino Abbacuccio a Camporosso (Foto)

Spettacolo comico con Mino Abbacuccio a Camporosso. “Saluta TT” andrà in scena sabato 21 febbraio alle 21 presso la sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone.

Lo spettacolo attraverso sketch, monologhi e momenti di improvvisazione alterna comicità surreale, osservazione del quotidiano e personaggi irresistibili con un ritmo vivo che coinvolgerà costantemente il pubblico. Tra risate improvvise e pause più raccolte, Mino giocherà con i contrasti, passando dalla leggerezza alla riflessione senza mai perdere il contatto con chi ascolta. La scena diventerà, dunque, uno spazio umano e sincero, dove l’umorismo non è solo una battuta ma uno strumento per raccontarsi e riconoscersi. Uno spettacolo che non cerca soltanto la risata facile ma accompagna il pubblico in un percorso autentico, fatto di comicità, empatia e verità condivise.

Si tratta del primo appuntamento della stagione culturale 2026 T-TIME Teatro Musica e Cultura a Camporosso. L'evento, in collaborazione con Tilt, è patrocinato dal comune di Camporosso.