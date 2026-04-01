Sanremo, grande successo per “Contrazioni Pericolose” al Teatro dell’Opera del Casinò

Un altro grande successo per la stagione teatrale del Casinò di Sanremo, con “Contrazioni Pericolose” che ha regalato risate e emozioni al pubblico del Teatro dell’Opera.

La commedia, interpretata da Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, ha saputo intrattenere con leggerezza e allo stesso tempo trasmettere valori importanti, conquistando il cuore degli spettatori.

Le performance affiatate degli attori sono state accolte con calore dal pubblico, che ha risposto con applausi scroscianti, apprezzando la combinazione di allegria e profondità emotiva che ha caratterizzato lo spettacolo.

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale del Casinò è fissato per venerdì 24 aprile alle ore 21.00, quando Massimo Popolizio presenterà “Furore”, tratto dal celebre romanzo di John Steinbeck.