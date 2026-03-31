Ventimiglia, proiezioni per i più piccoli: "Coco" sbarca al teatro comunale (Foto)

Un appuntamento dedicato ai bambini e alle loro famiglie. Domenica pomeriggio "Coco" è stato proiettato al teatro comunale di Ventimiglia.

Sono, dunque, iniziate le proiezioni di film dedicate ai più piccoli. Un’iniziativa pensata e fortemente voluta dall’Amministrazione Di Muro per offrire ai bambini e alle loro famiglie momenti di svago, cultura e condivisione in uno spazio speciale come il teatro comunale.

"Vedere i più piccoli entrare a teatro, emozionarsi davanti a uno schermo e vivere insieme alle famiglie la magia del cinema è qualcosa di prezioso: significa coltivare curiosità, immaginazione e amore per la cultura fin da subito" - dice l'Amministrazione comunale.