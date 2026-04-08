Ventimiglia, Di Muro: "Grande partecipazione al cinema per i bambini, al lavoro per ampliare l’offerta culturale"

Il cinema per i bambini al teatro comunale di Ventimiglia piace. Dopo il grande successo di Coco, la rassegna cinematografica dedicata ai più piccoli prosegue, domenica 12 aprile alle 16.30, con Il gobbo di Notre Dame.
"Grazie agli investimenti sull’innovazione e sulle attrezzature del teatro comunale, nasce il 'cinema per i bambini', un’iniziativa dedicata alle famiglie del nostro territorio" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "La rassegna sta ottenendo grande partecipazione, diventando un importante momento di condivisione per la nostra comunità".
"Stiamo già lavorando per ampliare l’offerta culturale con nuove proposte dedicate anche agli adulti" - svela il primo cittadino.