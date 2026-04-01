Programmazione cinema a Bordighera: tutti gli appuntamenti dal 3 al 9 aprile

Ecco la programmazione della settimana per i cinema di Bordighera, con una selezione di film per tutti i gusti, dal grande cinema alle proposte più alternative.

Alla Sala Olimpia Liberty (Tel. 0184 – 261955), giovedì 2 aprile il cinema resterà chiuso. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile sarà proiettato il film “Che Dio perdona a tutti”, con orari fissati per le 16:30, 18:45 e 21:00. Martedì 7 aprile, il film verrà proposto con proiezioni alle 16:00 e alle 18:30. Mercoledì 8 aprile il cinema sarà chiuso, mentre giovedì 9 aprile, a partire dalle 18:00, sarà in programma la Rassegna Films d’Essai con il film “La Riunione di Condominio”, che sarà visibile anche alle 21:00.

Alla Multisala Zeni - Sala 1 (Tel. 0184 – 633601), giovedì 2 aprile la sala sarà chiusa. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, invece, sarà proiettato il film “The Super Mario Galaxy Movie”, con orari alle 21:00 il venerdì, e alle 16:00, 18:30 e 21:00 nei giorni successivi, fino a lunedì. Da martedì 7 a giovedì 9 aprile la sala resterà chiusa.

Infine, alla Multisala Zeni - Sala 2 (Tel. 0184 – 633601), giovedì 2 aprile la sala sarà chiusa. Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, sarà proiettato il film “The Drama – Un segreto è per sempre”. Le proiezioni sono programmate per le 21:00 il venerdì e alle 16:00, 18:30 e 21:00 durante il fine settimana. Da martedì 7 a giovedì 9 aprile la sala sarà chiusa.

Un’ampia offerta cinematografica con titoli per tutti, da film ad alta tensione a commedie di riflessione, fino alla programmazione speciale dedicata agli amanti dei film d’essai. Non perdere l’occasione di scoprire la nuova settimana di cinema a Bordighera.