Sanremo: ringhiera sul camminamento del porto vecchio, installata otto anni fa è già praticamente da buttare (Foto e Video)

Negli ultimi mesi le attenzioni sono tutte puntate sul progetto di restyling del porto vecchio ma, visto che tra ricorsi e richieste di modifica, in attesa della Conferenza dei Servizi, i tempi si allungano non si dovrebbe disdegnare nemmeno una buona manutenzione dell’approdo storico di Sanremo.

Soprattutto in quei luoghi che sono spesso meta dei turisti, per fare una passeggiata rigeneratrice, godendo da vicino del mare. Stiamo parlando della ‘nuova’ ringhiera, un progetto da circa 150mila euro per 750 metri di intervento realizzato nemmeno troppo tempo fa, nel 2017.

I lavori vennero commissionati dall’allora giunta Biancheri, al suo primo mandato ma, vista la fine che sta facendo la ringhiera, ovviamente colpita dall’usura e dal salino del mare, non sembra siano stati scelti materiali capaci di reggere l’impatto del tempo. Ma, lo ricordiamo, l’installazione della ringhiera era stata voluta per poter riaprire il camminamento sul molo lungo del porto vecchio, che era chiuso da tempo perché non a norma. Senza alcuna protezione era troppo pericolosa.

La situazione della ringhiera è sotto gli occhi tutti e nelle immagini che vi proponiamo: quasi totalmente arrugginita, in alcuni punti è stata totalmente erosa dal salino ed in altri è anche pericolosa con la possibilità che chi passa si possa tagliare. Nonostante i progetti di totale rifacimento del porto, magari anche in funzione dell’imminente stagione turistica, sarebbe importante un lavoro per ridare dignità alla zona.