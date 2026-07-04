Ospedaletti: piazza Sant’Erasmo e via Roma si rifanno il look, lavori da 300 mila euro al via dopo l’estate e conclusione entro Pasqua (Foto)

Piazza Sant’Erasmo e via Roma ad Ospedaletti si preparano a cambiare volto grazie a un intervento di riqualificazione da 300 mila euro, finanziato per 250 mila euro dalla Regione Liguria. Il progetto esecutivo è ormai nella fase conclusiva e, una volta completato l’iter di appalto, il cantiere dovrebbe partire in autunno, al termine della stagione turistica. A illustrare i dettagli dell’intervento, oltre al sindaco Cimiotti ed all'assessore regionale Scajola è stato il progettista, Maurizio Borelli, spiegando che il restyling interesserà sia la piazza sia via Roma, con una nuova impostazione architettonica della pavimentazione. «Abbiamo cambiato un attimino l’aspetto del disegno architettonico della pietra», ha spiegato, sottolineando anche l'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche.

La nuova sistemazione prevede un percorso completamente accessibile, con una pendenza unica verso il centro della carreggiata per il tratto di via Roma, mentre Piazza Sant’Erasmo manterrà l’attuale inclinazione. Davanti alla chiesa sarà inoltre realizzato un nuovo sagrato dalle linee curve, destinato ad ampliare lo spazio antistante l’edificio religioso. Per quanto riguarda i materiali, la piazza sarà pavimentata interamente in arenaria locale, mentre lungo via Roma si alterneranno tappeti in granito e arenaria, intervallati da grandi lastre in granito, secondo un nuovo disegno architettonico.

Uno degli elementi più caratteristici sarà il richiamo alla tradizione marinara del luogo. Al centro della piazza verrà infatti realizzata un'ancora all'interno di un cerchio di tre metri di diametro, composta da ciottoli neri circondati da ciottoli bianchi. «È un ulteriore segno che ci troviamo di fronte alla chiesa dei marinai», è stato evidenziato durante la presentazione. L'intervento comprenderà anche il rinnovamento dell'illuminazione pubblica. Pur mantenendo gli attuali corpi illuminanti, saranno installate nuove ottiche Led a basso consumo, dotate di un sistema di dimmerizzazione, capace di modulare automaticamente l'intensità della luce in base all'orario e alla presenza di persone.

Sul fronte dei tempi, il cronoprogramma prevede sei mesi di lavori. Se il cantiere partirà come previsto in autunno, l'obiettivo è completare l'intervento entro il periodo pasquale, salvo eventuali imprevisti. «Direi entro Pasqua, indicativamente», ha concluso il progettista.