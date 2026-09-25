Depuratore di Vallecrosia al Mare, Quesada: "3,5 milioni di euro per la riqualificazione"

"3,5 milioni di euro per la riqualificazione, l’ammodernamento e la messa in sicurezza dell’impianto, Nello specifico, 3 milioni di euro per il revamping e 457 mila euro per la realizzazione dello scarico di emergenza. Il primo intervento sarà già entro la fine dell'anno" - viene annunciato in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare dal vicesindaco Cristian Quesada rispondendo all'interrogazione presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune in merito a eventuali scarichi del depuratore in mare.

"Visto che si profila un eventuale rischio di avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione, visto l'importanza strategica e funzionale del nostro depuratore consortile chiedo al sindaco o assessore delegato di conoscere lo stato attuale della pratica tra Rivieracqua, Provincia e nostro comune quali sono le azioni di tutela amministrativa e immagine a favore del nostro comune" - dice il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro illustrando l'interrogazione - "Era stata fatta il 3 agosto 2026 a seguito a una notizia che lede sicuramente il nostro depuratore e l'immagine della nostra città".

"La tutela dell'ambiente, della salute pubblica e dell'immagine cronistica della città costituisce una priorità inderogabile per questa amministrazione. La manutenzione straordinaria e la programmazione infrastrutturale dell'impianto rientrano nelle competenze di Rivieracqua. Il comune coinvolge una costante azione di impulso, sollecitazione e controllo a tutela dei cittadini. La costante e incisiva azione politica-amministrativa condotta da questa amministrazione ha portato a un risultato strategico fondamentale. Nella bozza del piano di investimenti, l'impianto di depurazione di Vallecrosia al Mare figura come impianto che drena la quota maggiore di investimenti nell'intero ambito provinciale e territoriale. La programmazione finanziaria concordata prevede un impegno economico complessivo di 3.507mila euro" - sottolinea il vicesindaco Cristian Quesada, a nome dell'Amministrazione Perri - "Un intervento atteso da anni, fondamentale per la città e per l’intero bacino territoriale. Il piano prevede complessivamente circa 3,5 milioni di euro, articolati in due interventi principali. Il primo e più consistente riguarda circa 3 milioni di euro destinati al revamping dell’impianto di trattamento, con un intervento complessivo finalizzato all’ammodernamento tecnologico, all’efficientamento dei processi depurativi e al superamento delle criticità strutturali dell’impianto. A questo si aggiunge un investimento di circa 457 mila euro per la realizzazione dello scarico di emergenza, troppo pieno, che rappresenterà il primo lotto operativo. L’avvio dell’intervento è previsto già entro la fine dell’anno, indicativamente tra i mesi di ottobre, novembre e dicembre, compatibilmente con le condizioni meteomarine. L’opera avrà l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto anche in presenza di eventi meteorologici eccezionali, riducendo il rischio di malfunzionamenti e di sversamenti".

Un intervento ottenuto a seguito del percorso avviato dall’Amministrazione comunale già durante l’estate con i vertici di Riviera Acque S.p.A. e Acea, società coinvolte nella gestione del servizio di depurazione. "Conoscendo benissimo lo stato ormai vetusto dell’impianto e le diverse problematiche che negli anni si sono manifestate" – aggiunge il sindaco Fabio Perri – "Abbiamo richiesto un incontro con l’Amministratore Delegato di Riviera Acque e con l’Amministratore Delegato di Acea. In quella sede abbiamo rappresentato in maniera puntuale le criticità esistenti e soprattutto abbiamo chiesto un’accelerazione del piano degli investimenti destinati al nostro depuratore. A seguito dell’incontro è stata avviata un’analisi approfondita da parte delle società e oggi arriva la conferma dell’inserimento dell’intervento nella bozza del Piano degli Investimenti, che dovrà essere sottoposta all’approvazione della prossima Assemblea dei Sindaci prevista nel mese di ottobre. Possiamo affermare con soddisfazione che nella programmazione finanziaria il depuratore di Vallecrosia al Mare figura come una delle principali opere idraulico-ambientali dell’intero ambito territoriale, assorbendo una quota estremamente significativa degli investimenti programmati".

Soddisfazione viene espressa, pertanto, dall’assessore all’Ambiente Cristian Quesada, che in questi mesi ha seguito con particolare attenzione le condizioni e il funzionamento dell’impianto di depurazione, affinché la gestione continuasse ad avvenire nel rispetto dei parametri previsti e nelle migliori condizioni operative possibili: "Come Amministrazione e come Assessorato all’Ambiente continueremo a seguire con la massima attenzione tutto l’iter. Vigileremo affinché gli impegni finanziari oggi inseriti nella bozza del Piano degli Investimenti vengano ratificati dall’Assemblea dei Sindaci di ottobre e, soprattutto, siano successivamente trasformati da Riviera Acque S.p.A. in cantieri e opere concrete".

"Si tratta di un risultato importante perché finalmente interveniamo in maniera strutturale su un impianto che necessita da troppi anni di investimenti significativi" - commenta il primo cittadino Fabio Perri - "Parliamo di un’infrastruttura fondamentale non soltanto per Vallecrosia al Mare ma per tutto il bacino territoriale servito. Circa 3 milioni e mezzo di euro rappresentano un investimento strategico per la sicurezza ambientale, la qualità delle nostre acque e il futuro del territorio. Ora seguiremo passo dopo passo il percorso affinché dalla programmazione si passi rapidamente ai lavori".