Vallecrosia al Mare, avvio del partenariato pubblico-privato 'Molinari': l'interpellanza della minoranza infiamma il consiglio comunale

L'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune in merito alle iniziative della nuova amministrazione in seguito all'avvio del partenariato pubblico-privato Molinari infiamma il consiglio comunale di Vallecrosia al Mare.

"Un'interpellanza per conoscere le iniziative della nuova Amministrazione in seguito all'avvio del partenariato pubblico-privato Molinari visto l'incontro pubblico svoltosi il 20 luglio scorso presso la sala polivalente. Si interpella il sindaco affinché asserisca in consiglio le eventuali programmazioni, di conoscere il progetto per il piano parcheggi che il sindaco ci ha comunicato essere prossimo alla conclusione, nello specifico, alla concessione di abbonamenti per le zone a disco orario" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi illustrando l'interpellanza - "Vorremo un attimo capire, da qui a tre anni, come sarà l'azione politica rispetto alla delibera che è stata fatta con la tariffazione dei posti a pagamento e il piano dei posteggi che il sindaco ci ha detto tante volte di voler fare. Vorrei capire se gli abbonamenti che sono tutt'ora in vigore fino a quando arriveranno a scadenza naturale, se saranno rinnovati e, inoltre, sembra che il gestore sia in difficoltà e, quindi, c'è il rischio che receda il contratto, se lo può fare. Tutto questo potrebbe ricadere sulla gestione comunale e, quindi, volevamo avere un po' di informazioni. Vorrei sapere l'azione amministrativa. Noi avevamo un piano B che voi non avete avuto e, quindi, questo è il problema. E' normale dare la colpa a noi ma adesso l'azione amministrativa è vostra. Basta continuare a dire che c'è stato un errore, se davvero c'è stato, la visione noi l'avevamo. Avevamo anche previsto 50 posti auto, pertinenziali all'Aurelia, a compensazione dei posti a pagamento dal semaforo verso Bordighera. Voi, come sempre, avete voluto rivedere tutti i progetti e ora c'è uno stop in quello di Esselunga, vedremo come andrà a finire. C'è anche il rischio che Esselunga non accetti più di continuare i lavori perché la revisione che avete chiesto è lunga. Può essere che Esselunga non sia intenzionata a continuare e ceda a un altro marchio solo perché avete voluto rivedere tutta la viabilità. Non voglio pensare il perché l'avete rivista, visto che era stata fatta una conferenza dei servizi con Regione, Anas, Asl, Comune e tecnici ed era stato dato l'ok. Non ce lo siamo inventati. Non è la parte politica che va a fare la viabilità e la messa in sicurezza per l'uscita e l'entrata dei mezzi. I 50 posti auto erano nel progetto che noi avevamo visto e approvato, erano a compensazione della privatizzazione dei posti sull'Aurelia. Voi, nel vostro progetto, li avete tolti. Non ci sono più posti pertinenziali a compensazione".

"Non ho mai dichiarato che il privato è in difficoltà. Non entro come ente nel merito, visto che è un privato. Se volete indurci come soluzione al problema, se c'è il problema, di mettere 100mila euro di bilancio per abbattere il costo dell'abbonamento delle entrate del privato, vi dico che non si può fare per legge" - risponde il sindaco Fabio Perri - "Se dice che la risoluzione del problema è che avevate messo 50 posti con il progetto di Esselunga, vi dico che non è la risoluzione del problema. E' una trattativa privata. Il privato ha fatto le sue considerazioni, ha fatto i suoi percorsi. Voi avete fatto un progetto senza pensare al bene della città. Noi abbiamo pensato che far passare dei bilici in via Angeli Custodi e in via Don Bosco non era sicuramente una cosa che poteva continuare tant'è che la conferenza dei servizi è stata fatta e approvata per quel progetto. Chi approva il progetto probabilmente non vive la città. Gli amministratori, che vivono la città, avrebbero dovuto fare un ragionamento coscienzioso evitando di mettere a rischio e in pericolo un quartiere intero. Noi abbiamo chiesto la possibilità di rivisitare la viabilità secondo i nostri canoni e il privato ha detto sì. Il privato ha fatto le verifiche del caso, sta lavorando e non è scappato. Abbiamo avuto interlocuzioni pochi giorni fa. Sul nuovo piano dei parcheggi ci stiamo lavorando. Vi terremo aggiornati. Siamo pronti a partire con una rivisitazione, un percorso che deve tenere conto di tanti fattori per evitare che nessuno, specialmente l'ente, metta in difficoltà qualcun altro. Ci stiamo lavorando. Il parcheggio è un'importante risorsa che l'ente deve saper gestire e amministrare nella maniera migliore, sempre a favore dei cittadini, cosa che fino ad oggi non era mai stato fatto".

"Nel bilancio di previsione, titolo primo, si deve aprire un capitolo: 'posteggi' e mettere a bilancio, quindi, si può fare" - replica il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Non si dà al privato. Date un esempio di amministrazione che finora non ne ho visto uno, amministrate nel bene e nel male".