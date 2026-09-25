Vallecrosia al Mare, il consiglio comunale approva tre pratiche sul bilancio (Foto)

Discussi e approvati in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare i verbali della seduta precedente; la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 5 agosto 2026; il bilancio consolidato 2025 del comune di Vallecrosia al Mare e la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 (Articolo 175, comma 2, del D. LGS. n. 267/2000).

Il sindaco Fabio Perri illustrando la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 - ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 5 agosto 2026 afferma: "E' una pratica che a termine di legge. Abbiamo discusso durante la commissione quella che è stata la variazione di bilancio. Si impegnano risorse, che erano state accantonate, derivanti a fondi Pnrr per andare incontro a quelle che erano anche delle esigenze immediate, legate alle borse di studio. E' stata fatta proprio una variazione di Giunta e oggi siamo qui a ratificarla".

"Da questa ratifica abbiamo visto che sono stati disposti 17mila euro per i Servizi Sociali per borse di studio. Avevo due domande da fare all'assessore con la delega ai Servizi Sociali" - interviene il consigliere comunale di minoranza Patrizia Biancheri - "Come sono stati suddivisi? E quali sono i criteri che sono stati utilizzati per stabilire gli importi designati ai beneficiari?".

"Per quanto riguarda queste richieste avete a disposizione degli strumenti, interrogazioni e interpellanze, per entrare più nello specifico sul tema" - risponde l'assessore Mirko Valenti - "Vi invito a inoltrare all'attenzione dell'ente le vostre richiesta affinché io possa entrare più nello specifico nella questione. Questa materia è trattata interamente dal sindaco in quanto delegato al Bilancio e sicuramente saprà entrare nello specifico".

"Sicuramente si possono fare interrogazioni e interpellanze ma è un ordine del giorno per cui non vedo quale sia il problema" - afferma il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Era solo una domanda, tra l'altro con una risposta molto breve. Mi sembra assurdo fare un'interpellanza quando può semplicemente rispondere".

"Le richieste provengono direttamente dall'ufficio competente" - risponde l'assessore Mirko Valenti.

"Queste pratiche passano nelle commissioni dove c'è la presenza anche del funzionario al quale si possono fare tutte le domande" - replica il sindaco Fabio Perri - "Chi era in commissione avrà ricevuto le risposte. Il come destinare le borse di studio credo che non sia la parte politica a dover dire come, a chi, quanto e cosa. Rispondono a quelli che sono i cardini e i criteri solitamente attuati da sempre, quindi, l'ufficio, in funzione di quelli che sono i criteri e le normative di attuazione, destinerà i fondi che noi abbiamo messo a bilancio dopo la variazione che abbiamo fatto d'urgenza che questa sera siamo a ratificare. Abbiamo fatto una commissione specifica, se nella commissione non sono state date risposte esaurienti alle vostre richieste sicuramente gli uffici, come sempre, sono a disposizione. So che avete chiesto degli appuntamenti con la funzionaria. Il nostro ruolo di parte amministrativa-politica ha semplicemente detto: mettiamo i fondi necessari a sostenere borse di studio e, quindi, questo abbiamo fatto".

"Il nostro gruppo si astiene" - dichiara il consigliere comunale di minoranza e capogruppo Marilena Piardi.

"La maggioranza voterà a favore" - afferma il consigliere comunale di minoranza e capogruppo Luca Pellegrino.

Il sindaco Fabio Perri illustrando il bilancio consolidato 2025 del comune di Vallecrosia al Mare dichiara: "Una pratica prettamente tecnica in quanto, come prevede la normativa, ogni anno bisogna approvare il bilancio consolidato, che riporta il bilancio delle partecipate dell'ente. Noi oggi abbiamo semplicemente due realtà: l'associazione Pupoli, che riguarda l'università, e Rivieracqua. Un'approvazione semplice in quanto l'incidenza sul nostro bilancio è talmente bassa che non comporta nessuna variazione di particolare entità calcolando che noi incidiamo dell'1,90% sull'associazione Pupoli e sullo 0,56% su Rivieracqua. Prendiamo atto del fatto che la nostra incidenza è minima e, quindi, approviamo il bilancio consolidato a termine di legge".

"E' un adempimento normativo che, comunque, pesa sul nostro bilancio per 24mila euro" - dice il consigliere comunale di minoranza e capogruppo Marilena Piardi - "E' un dovuto ma per quanto riguarda Rivieracqua ricade sul nostro comune per 0,056%, quindi, il minimo. Prendiamo atto che è un adempimento normativo. Il nostro gruppo si astiene".

"Il gruppo di maggioranza voterà a favore" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza e capogruppo Luca Pellegrino.

Il sindaco Fabio Perri illustrando la variazione al bilancio di previsione 2026/2028 dice: "Sono stupito dell'astensione della minoranza in quanto è la stessa pratica che avete votato in sette anni, con in più il rischio che Rivieracqua potesse fallire. Prendiamo atto che vi siete astenuti ma non capiamo il motivo del perché. Questa variazione di bilancio, invece, è una variazione che la nostra amministrazione porta in quest'assise. Una variazione dove ha visto movimentare alcune somme in funzione di quelle che sono le nostre attività, i nostri obiettivi e le nostre intenzioni amministrative. E' una variazione di 352mila euro, ma tengo a precisare che solo 300mila riguardano una variazione tecnica che riguarda, in maggior parte, la questione dell'Iva split che ha in dog. La variazione che noi amministratori portiamo in approvazione è di 52mila e serviranno per poter continuare la nostra attività amministrativa".

"E' una partita di giro per 300mila euro, sono aggiustamenti degli uffici in base alle loro necessità e ai loro obiettivi. I soldi sono dati dalle maggiori entrate che ha avuto l'ente e, quindi, c'è una possibilità per poter investire per quegli uffici che hanno avuto maggiori costi" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "Le entrate regionali hanno anche incrementato la cifra. C'è stata la possibilità di destinare più di 17mila euro al trasporto disabili e poi c'è stato un rimborso per quanto riguarda la morosità incolpevole perché gli altri anni la Regione aveva dei fondi maggiori e quest'anno ne ha dati solo 17mila euro ma l'ente ne ha messo a disposizione di cassa sua altri 17mila euro. Allora, adesso, chiedo all'assessore dei Servizi Sociali l'indirizzo politico. E' un indirizzo politico e non tecnico di come avverrà il bando, come sarà strutturato il bando e la percentuale di suddivisione agli aventi diritto? La forbice più è larga meno dà possibilità, più è stretta più accontenta persone. Quando l'utente fa la domanda, portando la documentazione giusta, ci sono diverse richieste. Volevo sapere la percentuale utilizzata. Questa non è una cosa tecnica, è una cosa che decide il funzionario ma viene dato l'indirizzo o dall'assessore o dal sindaco".

"Spostiamo dei fondi per una determinata attività" - replica il sindaco Fabio Perri - "Una volta che abbiamo i fondi, facciamo anche una commissione tutti insieme ad hoc e, ascoltando anche le vostre indicazioni, possiamo valutare e capire come usarle. La Regione ce ne ha dati pochi e noi ne abbiamo messi altri".

"Il gruppo si asterrà" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Valeria Cannazzaro - "Io non faccio parte a questa commissione e, quindi, ritengo che il consiglio comunale sia la sede più idonea per illustrare le pratiche sia ai consiglieri che non fanno parte della commissione sia ai cittadini".

"Se uno non è in commissione chi è membro della commissione deve informare gli altri. Le commissioni sono registrate, quindi, basta andare a vedere lo streaming. Mi dispiace sentire le parole del consigliere Cannazzaro. Faremo in modo che la maggioranza informi il consigliere Cannazzaro visto che non partecipa alle commissioni" - replica il sindaco Fabio Perri - "Se ci fosse esigenza, siamo a disposizione. Stiamo approvando solo la variazione di bilancio. Se avete bisogno di sapere quali sono le cifre ve le dico ma sentirsi dire 'io non c'ero quindi mi astengo' mi sembra una risposta sterile".

"Ci asteniamo" - dice il consigliere comunale di minoranza e capogruppo Marilena Piardi - "Ho provato a chiedere spiegazioni alla funzionaria ma mi sono sentita rispondere che sulla destinazione e sulle percentuali non è competenza sua ma di rivolgermi agli assessori soprattutto dove ci sono gli indirizzi politici. Questo ho fatto questa sera".

"Il gruppo di maggioranza voterà a favore" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza e capogruppo Luca Pellegrino.