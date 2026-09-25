Vallecrosia al Mare, sostituzione del segretario comunale: in consiglio comunale sbarca l'interpellanza della minoranza

Sbarca in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare l'interpellanza presentata dal gruppo consiliare di minoranza Cittadini in Comune in merito alla programmazione e alla scelta per la sostituzione del segretario comunale.

"Vista la comunicazione del sindaco durante i lavori consiliari nel mese di luglio in merito alla cessazione del rapporto lavorativo con la dottoressa D'Avanzo e l'importanza del ruolo che la dottoressa ricopriva nel nostro ente, l'enorme lavoro svolto dal nostro gruppo Cittadini in Comune insieme all'ex segretario comunale negli anni, si interpella il sindaco affinché asserisca in consiglio di conoscere il cronoprogramma per la sostituzione del segretario comunale, di conoscere quali siano le future scelte del sindaco e dell'Amministrazione con la convenzione e chi sarà, dunque, il nuovo sostituto perché un comune con le nostre caratteristiche non può lavorare senza questa figura importante e professionale. L'interpellanza porta la data del 10 agosto quando abbiamo saputo dalla dottoressa D'Avanzo che lasciava il servizio verso il comune di Vallecrosia anche se, il 6 luglio, durante un consiglio comunale, avevamo chiesto se era veritiera la cessazione di rapporto con la dottoressa D'Avanzo, ci era stato risposto che 'sarebbe continuato il rapporto' quando, invece, si sapeva già che sarebbe andata via" - dice il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi illustrando l'interpellanza - "La nomina della nuova segretaria è stata fatta dopo. Ringrazio, perciò, la dottoressa D'Urbano che ci ha dato la disponibilità a tornare in Liguria. Le auguro un buon inizio a Vallecrosia e un buon ritorno. Con lei abbiamo avuto la possibilità di lavorare nel 2019. Poi ha fatto scelte diverse per opportunità lavorative, però, con lei abbiamo davvero incominciato la riorganizzazione dell'ente con una visione manageriale, come dovrebbe essere fatta, e, quindi, la ringrazio visto che poi ci ha dato la possibilità di continuare a mettere in ordine determinate cose che non rispettavano, a volte, le normative nei contratti di lavoro. Spero che i problemi che possiamo aver avuto durante un periodo, presso la casa comunale, da produrre un esposto sindacale, che è finito alla Procura della Repubblica, una segnalazione al Prefetto da parte di un sindacato e, soprattutto, un'istanza al giudice del lavoro per mobbing, non si ripetano. Sono situazioni molto particolari e, quindi, mi dispiace pensare che alcuni funzionari o del personale abbiano potuto vivere dei momenti di tensioni e sopportare appellativi dati da un superiore in corridoio. So che il Comune ha fatto una convenzione di 16mila euro con un avvocato e che il 25 novembre ci sarà la prima udienza da un giudice del lavoro. Auspico che il clima lavorativo torni ad essere quello che deve essere in un ente pubblico, soprattutto il rispetto delle persone. Quando il rispetto manca dalla parte apicale è veramente grave. Il datore di lavoro che deve fronteggiare questi problemi è il sindaco".

"Il segretario è qui. Abbiamo una figura di alta qualità. Sono onorato di avere un segretario in carico all'ente che sono sicuro che ci seguirà fino alla fine del mandato. Sono abituato a essere il datore di lavoro, sono una persona serena e tranquilla. Sono convinto che la tranquillità dell'ente sarà garantita dalla figura istituzionale del segretario comunale" - replica il sindaco Fabio Perri - "E' da parte mia doveroso dare il benvenuto in questa sede di consiglio comunale, la prima della nuova segretaria comunale. Abbiamo già intrapreso l'attività perché la dottoressa si è insediata il 14 del mese di settembre. Sono convinto che con la preparazione e la competenza della dottoressa il nostro percorso amministrativo potrà continuare nei cannoni e negli obiettivi che ci siamo posti. Grazie e buon lavoro".