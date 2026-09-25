Vallecrosia al Mare, acquisizione area di proprietà privata: approvata all'unanimità in consiglio comunale

Approvata all'unanimità in consiglio comunale a Vallecrosia al Mare l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'ente di una porzione di area di proprietà privata interessata dai lavori di costruzione di un ponte e di una nuova strada di collegamento tra via Roma e via Don Bosco.

"Questa è una pratica che risale al 2009. A seguito dell'alluvione del 2006, per obblighi di legge e per mettere in sicurezza il territorio è stato abbattuto il ponte in via Angeli Custodi ed è stato ricostruito un ponte, nominato 'ponte con le bretelle', in via Roma, che prima era privato e poi è diventato pubblico" - dice il vicesindaco Cristian Quesada illustrando la pratica - "Ci si è, probabilmente dimenticati, di acquisire le aree su cui questo ponte andava a sorgere. Dopo molti anni era necessario procedere in maniera abbastanza celere, gli uffici si sono messi a disposizione. Questa sera andiamo finalmente a sanare, dopo quasi vent'anni, una vicenda che era abbastanza grottesca e che deve essere ovviamente il primo passo per dare finalmente una viabilità alternativa".

"Si mette fine a una procedura rimasta sospesa. Verranno saldate 1934 euro a chiusura di questa pratica" - afferma il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi - "In diciassette anni ci sono stati problemi per individuare a chi dare i soldi. Ben venga la soluzione di questa pratica. Soprattutto, tengo a precisare che non sono mai stati utilizzati i soldi del Comune per fare il ponte o le sponde del fiume. Sono stati utilizzati fondi dati della Protezione civile della Regione in seguito all'alluvione. Per questa ragione si è pensato di fare un ponte all'avanguardia che potesse tenere in caso di un'ulteriore alluvione. Speriamo che non ci siano più problemi di questo tipo. Se c'è anche la possibilità di poterlo utilizzare pure per i veicoli, in futuro, darà un senso a quello che era stato pensato nel 2009".

"Erano gli anni in cui entravo in amministrazione e ricordo abbastanza bene quello che fu l'iter" - replica il vicesindaco Cristian Quesada - "Non c'è nessun tipo di responsabilità diretta tra quelli che sono seduti qui oggi. Non c'era la volontà di polemica o di attribuire nulla a nessuno. E' vero che sono decedute due persone nel frattempo. Andiamo avanti a sviluppare quello che può essere di interesse per lo sviluppo della città".

"Il nostro gruppo vota a favore" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Marilena Piardi.

"Il gruppo di maggioranza voterà a favore" - afferma il consigliere comunale di maggioranza e capogruppo Luca Pellegrino.