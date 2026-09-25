Carburanti, Berrino (FdI): "Eni pronta a ridurre i prezzi, un aiuto concreto a famiglie, imprese e lavoratori"

“Ancora una volta i ‘gufi’ della sinistra dovranno attendere un’altra occasione. E, soprattutto, dovranno trovare un altro argomento per criticare il Governo. Quello che, invece, non manca mai è l’occasione per tacere quando arrivano risultati concreti a favore degli italiani. Eni, infatti, è pronta a intervenire sul prezzo dei carburanti seguendo le indicazioni del Governo, con l’obiettivo di venire incontro alle esigenze delle famiglie italiane, delle imprese e di tutti quei lavoratori che ogni giorno devono fare i conti con il costo del carburante".

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

"Si tratta di un tema che riguarda da vicino la vita quotidiana di milioni di persone: dal pendolare che utilizza l’auto per raggiungere il posto di lavoro, all’artigiano che deve spostarsi per svolgere la propria attività, fino alle aziende che sostengono costi importanti per trasporti e logistica. In un momento in cui il costo della mobilità pesa sui bilanci familiari e aziendali, ogni intervento capace di ridurre la pressione sui cittadini rappresenta un segnale importante. Il punto, al di là delle polemiche politiche, è semplice: quando arrivano misure concrete che possono alleggerire il costo del carburante, a beneficiarne sono le famiglie, i lavoratori e il sistema produttivo italiano. E forse, questa volta, ai soliti critici non resterà che aspettare la prossima occasione”.



