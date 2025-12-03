Sanremo, la Giunta traccia il nuovo assetto del litorale: via libera alla progettazione per i futuri bandi delle spiagge

Passo in avanti per le concessioni marittime di Sanremo: la giunta comunale ha infatti definito l’indirizzo progettuale per la riorganizzazione e riqualificazione di ampi tratti del demanio marittimo cittadino, in particolare nelle aree di Corso Marconi e Corso Imperatrice, sia nei tratti di ponente che di levante. Il lavoro si inserisce nel più ampio processo di revisione delle concessioni demaniali marittime e di riqualificazione complessiva del waterfront sanremese, resosi necessario alla luce dei più recenti aggiornamenti normativi nazionali ed europei in materia di demanio marittimo, concorrenza e sicurezza balneare.

La società fiorentina Hydea Srl era stata incaricata dal Comune, con determinazione del 29 maggio 2025, di redigere quattro DOCFAP (documenti di fattibilità delle alternative progettuali) e due PFTE (Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica). Il 27 ottobre 2025 la società ha consegnato la prima tranche di documentazione, comprendente diverse soluzioni progettuali per i lotti: C.so Marconi Ponente; C.so Marconi Levante; C.so Imperatrice Ponente; C.so Imperatrice Levante

Le tavole progettuali sono state successivamente sottoposte a un’ampia fase di prefattibilità tecnica, con acquisizione dei pareri preliminari da parte di tutti gli enti competenti: ADM, Agenzia del Demanio, Regione Liguria, MIT – Guardia Costiera, Sovrintendenza, Asl, operatori di telecomunicazioni e servizi, oltre ai settori tecnici comunali. Dopo l’analisi delle proposte, la Giunta ha ritenuto maggiormente idonea la soluzione n. 2 per ognuno dei quattro ambiti. Le soluzioni selezionate costituiranno la base per i due PFTE che Hydea dovrà ora sviluppare, riguardanti in questa fase solo le opere pubbliche relative ai tratti di C.so Marconi Ponente e Imperatrice Levante.

La riorganizzazione della fascia a mare si lega direttamente alla necessità di definire i nuovi titoli concessori, dopo la fase di proroghe e differimenti disposta negli anni 2023–2024. La normativa vigente, insieme alla procedura europea d’infrazione in corso, richiede ai Comuni una revisione organica del demanio marittimo e una pianificazione chiara delle aree pubbliche e private.

In questo quadro, la delibera approvata rappresenta un atto di indirizzo necessario per procedere alla redazione del PFTE relativo alle opere pubbliche che saranno inserite nei futuri bandi di gara per l’assegnazione delle spiagge. Si tratta quindi di un passaggio fondamentale per impostare correttamente la parte pubblica dei lotti e garantire una gestione conforme alle prescrizioni normative e agli standard richiesti. La riqualificazione progettata rappresenta inoltre una delle azioni strategiche previste dal Documento Unico di Programmazione 2025–2027, approvato dal Consiglio comunale.