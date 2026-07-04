Ventimiglia, il PD attacca la Giunta Di Muro: “Pista ciclopedonale sul lungomare lasciata nel degrado”

Il Circolo PD di Ventimiglia torna all'attacco dell'amministrazione guidata dal sindaco Di Muro, denunciando quello che definisce un progressivo abbandono del decoro urbano e delle aree a maggiore vocazione turistica della città. Secondo i Democratici, la maggioranza avrebbe inizialmente tentato di ridurre le risorse destinate al turismo per destinarle alla comunicazione istituzionale, «risorse successivamente reintegrate grazie a una mozione presentata dalla minoranza nell'ultimo Consiglio comunale».

Nel mirino del partito finisce soprattutto la pista ciclopedonale a sbalzo sul lungomare, dove, a seguito di un sopralluogo, sarebbero state riscontrate diverse criticità. «È sufficiente percorrere pochi metri della passeggiata per constatare lo stato di degrado delle balaustre, con numerose aste orizzontali danneggiate o divelte», si legge nella nota. Il PD evidenzia inoltre la presenza di un tratto transennato con nastro bianco e rosso davanti a uno storico locale del lungomare, situazione che, secondo il comunicato, perdurerebbe da tempo e segnalerebbe una condizione di potenziale pericolo per i passanti.

«È difficile non provare amarezza nel vedere un'opera così importante lasciata in stato di abbandono, senza che siano state chiarite le ragioni di tale inerzia», afferma il Circolo, che rivolge un appello all'assessore con delega all'arredo urbano e alle manutenzioni, Marco Agosta, chiedendo un intervento per la manutenzione e la messa in sicurezza dell'area.

Al termine del sopralluogo, i consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi hanno depositato un'interrogazione consiliare con l'obiettivo di sollecitare la Giunta Di Muro ad avviare tempestivamente gli interventi necessari per il ripristino e la valorizzazione del tratto di passeggiata interessato.