Arma e Sanremo, nessun caso di ragazze drogate con il cloroformio. Conio: "È una bufala"

Una storia che, ciclicamente, torna a circolare sui social cambiando città, nomi e luoghi, ma che questa volta ha coinvolto anche il Ponente ligure. Nelle ultime ore su Instagram e WhatsApp è stato, infatti, condiviso un messaggio che mette in guardia da presunti episodi di ragazze drogate con il cloroformio nascosto all'interno di tester di profumo nei parcheggi di alcuni centri commerciali tra Arma di Taggia e Sanremo.