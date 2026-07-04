Turismo esperienziale, CNA Imperia: "L'azienda agricola Armato porta i visitatori alla scoperta del vero pesto ligure"

Il turismo non è più soltanto una vacanza ma un'esperienza da vivere, ricordare e condividere. È questa la filosofia che ispira "La Passeggiata d'Avventura del Pesto", la nuova proposta dell'Azienda Agricola Armato Cristina, impresa associata a CNA Imperia e protagonista del progetto Arti-Turismo, che apre ufficialmente le prenotazioni per la stagione estiva.

Un percorso immersivo tra natura, tradizioni e cultura del territorio che accompagna i visitatori alla scoperta dell'autentica Liguria di Ponente attraverso sei tappe coinvolgenti: dal laghetto immerso tra i pini al frantoio, dai caratteristici vicoli del borgo fino all'orto del basilico, per concludersi nel suggestivo Giardino dei Nonni Devia, dove grandi e piccoli potranno preparare il pesto al mortaio seguendo l'antica tradizione ligure.

Un'esperienza che permette di vivere in prima persona il territorio e che lascia un ricordo concreto: una bottiglia personalizzata di olio extra vergine d'oliva e il pesto preparato con le proprie mani, simboli autentici della Riviera dei Fiori.

La nuova proposta nasce anche grazie al percorso formativo promosso da Arti-Turismo, il progetto ideato da CNA Imperia per trasformare il patrimonio delle imprese artigiane e agricole in vere esperienze turistiche, capaci di raccontare il territorio attraverso il lavoro, le tradizioni, i mestieri e le persone che ogni giorno li custodiscono.

"Il corso di Arti-Turismo è stato un percorso estremamente interessante e formativo. Ci ha fornito nuovi spunti strategici e la giusta ispirazione per trasformare la nostra quotidianità agricola in un racconto interattivo. Con la Passeggiata del Pesto vogliamo che il turista non sia un semplice spettatore, ma parte integrante della nostra tradizione, affinché possa ritornare a casa portando con sé il ricordo vivo della nostra terra", afferma Cristina Armato, titolare dell'azienda.

Per CNA Imperia, iniziative come questa rappresentano l'esempio concreto di un nuovo modo di fare turismo, sempre più richiesto dal mercato nazionale e internazionale. "Questa è esattamente la direzione che vogliamo dare al turismo del futuro. I visitatori oggi non cercano più soltanto un luogo da vedere, ma desiderano vivere emozioni autentiche, entrare nelle aziende, conoscere chi produce, mettere letteralmente le mani in pasta, o meglio... nel mortaio. La "Passeggiata d'Avventura del Pesto" dell'Azienda Agricola Armato rappresenta perfettamente la filosofia di Arti-Turismo: trasformare il patrimonio delle nostre imprese artigiane e agricole in esperienze memorabili, capaci di creare valore per il territorio e ricordi indelebili per chi lo visita", dichiara Luciano Vazzano, direttore di CNA Imperia.

"Quando un turista raccoglie il basilico nell'orto, visita il frantoio, scopre i segreti dell'olio extra vergine e prepara personalmente il pesto, non acquista semplicemente un prodotto: porta a casa un pezzo autentico della Liguria. È questo il turismo esperienziale che CNA Imperia promuove da anni attraverso Arti-Turismo e che oggi incontra perfettamente le nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più interessati a vivere esperienze vere, lontane dai circuiti del turismo di massa" - dice - "L'esperienza di Cristina Armato dimostra come formazione, creatività e capacità di fare rete possano trasformare una normale visita aziendale in un prodotto turistico di grande qualità. È la dimostrazione concreta che Arti-Turismo non è soltanto un progetto, ma uno strumento di sviluppo per le imprese, per i borghi dell'entroterra e per l'intero territorio provinciale. Questo è il modello che continueremo a sostenere e a diffondere, perché rappresenta una delle strade più efficaci per valorizzare le eccellenze della nostra terra".

Il progetto Arti-Turismo, nato da un'idea di CNA Imperia e successivamente adottato anche da CNA Turismo e Commercio Nazionale, punta infatti a costruire una rete di imprese capaci di offrire esperienze autentiche che mettano al centro il saper fare artigiano, le produzioni agricole di qualità, la cultura locale e l'identità dei territori. Con iniziative come quella dell'Azienda Agricola Armato, il turismo esperienziale diventa così uno strumento concreto di promozione dell'entroterra ligure, capace di generare valore economico, culturale e sociale, offrendo ai visitatori un modo nuovo di conoscere e vivere la Riviera dei Fiori.