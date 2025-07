Salva la vita a un bambino alla Festa della Musica, Vallecrosia conferisce un encomio solenne a Giovanni Zantedeschi (Foto e video)

Vallecrosia conferisce un encomio solenne a Giovanni Zantedeschi, milite della Croce Verde Intemelia, per aver salvato la vita a un bambino di cinque anni durante la Festa della Musica del 21 giugno scorso praticando con prontezza le manovre salvavita mentre non era in servizio. La cerimonia di consegna per l'atto di alto senso civico è avvenuta questa sera durante la seduta del consiglio comunale 'solenne' convocato sulla pista di pattinaggio presso i giardini pubblici 'Falcone e Borsellino'.

Un riconoscimento solenne è stato assegnato anche alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia per aver coadiuvato Zantedeschi nel soccorso e per l’impegno costante al servizio della collettività quale attestazione tangibile di stima, gratitudine e apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale di Vallecrosia. "Per me, questa sera, è un'emozione: poter dare un riconoscimento a Giovanni Zantedeschi e alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia intervenuti per soccorrere un bambino di cinque anni che ha rischiato la vita durante la Festa della Musica. A nome di tutto il consiglio comunale li ringrazio. Abbiamo voluto fare il passaggio sia come delibera di Giunta sia come delibera di consiglio comunale di questo atto davvero importante" - afferma il sindaco Fabio Perri - "Abbiamo invitato tante associazioni a partecipare a questo momento solenne. Un'iniziativa per valorizzare il coraggio, l’altruismo e il senso di comunità, per sensibilizzare la cittadinanza e per ringraziare Zantedeschi e la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che ogni giorno si impegnano per il bene del territorio".

Una pergamena e una targa sono state, perciò, consegnate a Giovanni Zantedeschi dal sindaco Fabio Perri. "Zantedeschi ha compiuto una decina di manovre di Heimlich e ha eseguito tale tecnica di primo soccorso utilizzata per disostruire le vie aeree superiori in caso di soffocamento da corpo estraneo. In seguito alla manovra salvavita il piccolo bambino ha espulso la caramella tornando a respirare e piangere senza il bisogno di essere accompagnato in ospedale grazie alla preparazione e al pronto intervento di Zantedeschi" - dice il primo cittadino leggendo la motivazione dell'encomio al milite della Croce Verde Intemelia e del riconoscimento alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia - "Visto il resoconto degli eventi avvenuti il 21 giugno durante la Festa della Musica nel corso della quale il cittadino Giovanni Zantedeschi ha prontamente soccorso un bambino in imminente pericolo di vita a causa dell'ostruzione delle vie aeree, salvandolo; rilevato che il gesto compiuto dal cittadino si configura come un atto di eccezionale prontezza, altruismo, coraggio e profondo senso civico; considerato che l'intervento tempestivo del milite ha scongiurato gravi conseguenze per la vita del minore; preso atto che tali comportamenti meritano il pubblico riconoscimento dell'intera comunità e rappresentano un esempio di cittadinanza attiva e responsabile; vista le delibera di Giunta comunale del 27 giugno 2025 con la quale si è autorizzato il conferimento dell'encomio del comune di Vallecrosia al milite Giovanni Zantedeschi; visto il decreto del sindaco del 30 giugno 2025; ritenuto doveroso altresì porgere un ringraziamento solenne alla Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia mediante una pergamena attestante stima, gratitudine e apprezzamento per il servizio posto in essere con continuità sul territorio comunale con particolare riferimento a quanto svolto il 21 giugno scorso in occasione della Festa della Musica quale esempio di virtù civica, umanità e spirito di servizio e visto il vigente statuto comunale, si procede alla consegna ufficiale dell'encomio solenne al milite Zantedeschi quale attestazione tangibile di stima, gratitudine e apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale per l'atto lodevole posto in essere dal milite. Un encomio su una pergamena, perciò, 'per aver dimostrato prontezza, sangue freddo e straordinaria professionalità nel prestare soccorso a un bambino in imminente pericolo di vita a causa di soffocamento effettuando con tempestività manovre decisive che hanno consentito di evitare gravi conseguenze per il minore. Tale gesto di alto valore, umano e civico, è stato compiuto con competenza preparazione e spirito di servizio volto al benessere della nostra comunità dimostrando grande altruismo e sensibilità'".

"La famiglia del bambino abita ad Andora, l'ho contattata tramite la nonna, la quale ha espresso un forte ringraziamento a tutta la nostra Amministrazione per quello che stiamo facendo, ma, purtroppo, non è riuscita ad essere qui con noi" - fa sapere il sindaco Perri - "Mi ha scritto un bellissimo messaggio: 'Ringrazio Lei, sindaco, perché era presente. La ringrazio di cuore per la vicinanza che ha testimoniato a mio nipote'. Ero, infatti, presente al fianco di Giovanni e della Croce Azzurra Misericordia proprio mentre tutto accadeva. La famiglia non è riuscita a venire anche perché ancora oggi, da una parte, ha un brutto ricordo di quel momento e ha preferito non mettere in condizione il bambino di poterlo ricordare e, quindi, porta i saluti a tutto il consiglio comunale e a tutta la nostra comunità".