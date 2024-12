Successo al Luna Park dei Fiori: una giornata di gioia e inclusione per 200 partecipanti (Foto)

È stata una giornata speciale al Luna Park dei Fiori, dedicata alle persone diversamente abili. L'evento si è tenuto mercoledì 18 dicembre in piazzale Carlo Dapporto e lungo il lungomare Vittorio Emanuele II.

Per l'occasione, tutte le attrazioni sono state aperte gratuitamente per loro e per i loro accompagnatori. Dalle 10 gli ospiti hanno iniziato a mettersi in coda per provare tutte le attrazioni aperte per l'occasione, dalla ruota panoramica al calcinculo, passando per gli autoscontri, e tutte quelle attrazioni immancabili durante le visite a un luna park. Tutti i ragazzi erano entusiasti della possibilità e si sono divertiti salendo sulle giostre insieme ai loro accompagnatori, tra chi ne ha volute provare il più possibile e chi invece ha preferito concentrarsi sulle preferite.

Hanno partecipato numerose persone, circa duecento, provenienti da diverse associazioni e realtà della provincia di Imperia. Tra i presenti c'erano rappresentanti dell’Anfass di Sanremo, della Spes di Ventimiglia, dell’Istituto Giovanna d’Arco di Sanremo, di Villa Cicin di Riva Ligure e della Scuola Edile Imperia-Sanremo. A loro si aggiungono l'Unione ciechi, la Don Orione, l'Istituto Padri Somaschi di Vallecrosia e gli studenti diversamente abili delle scuole medie superiori di Sanremo, oltre all'istituto agrario.

Un'iniziativa a cui il Comune di Sanremo tiene particolarmente, come dimostra la presenza del vicesindaco Fulvio Fellegara, che tra le sue deleghe ricopre anche quella di assessore all'ambito sociale: "Abbiamo costruito nuovamente una giornata che ripetiamo nel corso del tempo. Questa collaborazione con le varie associazioni ed enti permette che i ragazzi possano vivere una partecipazione diretta al nostro luna park, provando la gioia e l'ebrezza di provare le attrazioni, divertirsi e trascorrere una giornata in spensieratezza".