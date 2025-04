Sanremo: presentata la stagione 2025/2026 del Forte Santa Tecla (Foto e video)

Otto mostre, nove concerti, dj set, due giornate dedicate alla danza contemporanea con spettacoli e workshop, sei lezioni di yoga e nove di pilates classico. E ancora: conferenze, laboratori didattici per le scuole e tre tornei di scacchi e nuove iniziative per vivere sempre più il Forte, non solo come luogo di eventi culturali ma anche come spazio per i cittadini.

Sono solo alcuni dei numeri della prossima stagione del Forte di Santa Tecla, che riaprirà al pubblico il 17 aprile e presentata nella giornata di oggi da Alessandra Guerrini, direttrice Regionale Musei Nazionali Liguria del Ministero della Cultura e dal direttore del Forte Alberto Parodi.

"Anche quest'anno il bando per la selezione degli eventi ha visto un’elevata partecipazione con oltre quaranta proposte - commenta la dottoressa Guerrini - Ringrazio tutti i proponenti che hanno dimostrato il crescente interesse nei confronti del Forte. L'intero programma – prosegue – è stato finanziato con risorse assegnate dal Ministero della Cultura al bilancio di Musei Nazionali di Genova - Direzione regionale Musei Nazionali Liguria di cui il Forte fa parte insieme agli altri dieci musei statali presenti sul territorio ligure, e con i quali stiamo lavorando per creare sinergie con realtà culturali non solo liguri".

Alberto Parodi, direttore del Forte, ha illustrato nel dettaglio la programmazione della stagione: "Le mostre di quest'anno spazieranno dalla fotografia (con esposizioni su temi di attualità come l’immigrazione, l’architettura, il paesaggio, l'over­tourism, la disabilità) all’arte contemporanea, passando attraverso la musica dei classici fino al grande Lelio Luttazzi. A dicembre, invece, il Forte ospiterà un tributo agli sport invernali, con una mostra di ceramiche, legni e manifesti d'epoca che si riallaccia idealmente all’evento proposto durante l’ultimo Festival 'Da Sanremo a Milano Cortina' in omaggio alle Olimpiadi invernali che si terranno a febbraio 2026".

Montagna, ma anche tanti riferimenti al mare, elemento che circonda il Forte e che, in questa stagione, si pone spesso come confine ma ancora di più come opportunità di scoperta e di legame con il mondo. "Mareggiando" è il titolo dei laboratori didattici che il Forte propone alle scuole d’infanzia e primarie – ricorda Guerrini – e che conferma ancora di più il desiderio della Direzione regionale di aprirsi al territorio, partendo dai bambini.

Per rendere il Forte ancora di più uno spazio permeabile verso la città verranno proposte due importanti novità: la prima è la creazione di una Membership Card, dal costo di dieci euro, che offrirà ai sottoscrittori l’opportunità di accedere gratuitamente al Forte e di partecipare agli eventi proposti per tutta la stagione, quindi da aprile 2025 a gennaio 2026. "Un progetto al quale teniamo molto – aggiunge il Direttore Parodi – che consentirà di vivere il Forte ancora più facilmente, entrando a far parte di una vera e propria community, ricca di alcuni vantaggi come, per esempio, i posti riservati durante gli eventi collaterali". La gratuità sarà applicata anche ai concerti e agli eventi proposti dal Forte, mentre saranno esclusi gli eventi che prevedono tariffe da parte di organizzatori terzi. La Card è in vendita presso la biglietteria del Forte.

La seconda iniziativa è SmartTecla. Le Sale Quartiere dei Cannonieri, poste al secondo piano, saranno aperte in via sperimentale nelle giornate di venerdì come luogo di lavoro o studio. "Siamo tra i primi musei liguri ad offrire questa opportunità - dichiara Parodi - che consente al fruitore di lavorare in spazi moderni e accoglienti dotati di climatizzazione e Wifi, immersi tuttavia in un contesto ricco di storia, potendo anche visitare le mostre temporanee presenti". Il servizio è rivolto non solo ai sanremesi ma anche agli ospiti di alberghi o di case vacanze che potranno così "allungare" il proprio soggiorno nella città dei Fiori senza sacrificare la propria attività lavorativa.

Per il progetto, realizzato con il sostegno di Sistel Telecomunicazione – Internet Veloce, il Forte proporrà un’apertura estesa. Per la fruizione degli spazi è previsto il pagamento delle consuete tariffe d’ingresso al Forte, mentre sarà gratuito per i titolari di Membership Card.