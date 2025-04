Bordighera: 'Sguardi sul mondo', un nuovo viaggio tra scienza, umanità e resilienza

La serata inaugurale del ciclo “Sguardi sul mondo”, lo scorso 13 marzo, promosso da Bordighera Bene Comune, ha registrato una partecipazione calorosa e appassionata. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno riempito la sala e condiviso con noi l’intensità del racconto di don Rito Alvarez, che ha offerto una testimonianza toccante e coraggiosa sul mondo della cocaina, delle piantagioni illegali e dei ragazzi in fuga dai guerriglieri, accogliendo e sostenendo giovani vite spezzate in cerca di riscatto.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 10 aprile alle ore 20.45 presso il Cinema Centrale di Bordighera, con ospiti d’eccezione: il dottor Roberto Ravera e Giacomo Rossetto

Roberto Ravera, psicologo e psicoterapeuta, è il fondatore e direttore scientifico del Ravera Children Rehabilitation Centre in Sierra Leone, un centro che si prende cura di bambini e adolescenti sopravvissuti a traumi profondissimi, spesso legati a esperienze di guerra, abusi e violenza. La sua opera, al confine tra scienza e umanità, è riconosciuta a livello internazionale come uno degli esempi più avanzati di intervento psicologico in contesti estremi.

Accanto a lui ci sarà Giacomo Rossetto, volontario impegnato sul campo, che porterà la sua testimonianza diretta sull’incontro con una realtà dura ma capace di generare speranza.

Un’occasione per guardare il mondo con occhi nuovi, ascoltare storie vere e lasciarsi interrogare.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.