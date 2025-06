Sanremo: lavori in corso per la riparazione della fognatura al porto, questa sera potrebbero già essere terminati (Foto)

Termineranno molto probabilmente entro la giornata i lavori iniziati ieri sera, a cura dell’Impresa Marino, per la riparazione della tubazione esplosa nel tardo pomeriggio di ieri e che ha costretto la chiusura di corso Nazario Sauro oltre all’ordinanza di divieto di balneazione in quasi tutto il litorale.

La conferma è arrivata questa mattina, direttamente in cantiere dove si sta lavorando senza sosta per la riparazione della tubazione da 800, che porta la fognatura verso il depuratore. Per consentire il lavoro, ovviamente, sono state fermati gli impianti di sollevamento e, per questo il Sindaco Mager è stato costretto ad emanare il divieto di balneazione.

Fortunatamente, al termine dello scavo eseguito questa notte, è stato subito individuato il guasto e la riparazione è già iniziata. Al termine verrà richiuso il grosso buco praticato nell’asfalto per oltre due metri di profondità e, quindi, sarà riassaltata la strada.

Per quanto riguarda la balneazione, successivamente il comune chiederà ad Arpal di eseguire le analisi del caso e ci si augura che le tempistiche di fornitura dei risultati, possano consentire di revocare il divieto di balneazione per il weekend che, tra l’altro, si preannuncia caldo e predisposto al turismo sulle spiagge.