Sanremo: lavori più lunghi del previsto, in serata la tubazione rotta in corso Nazario Sauro sarà saldata (Foto)

Andranno avanti per tutta la notte e, comunque fino a quando il problema non sarà risolto, i lavori per la sistemazione della fognatura esplosa, nel tardo pomeriggio di ieri in corso Nazario Sauro a Sanremo, sul porto vecchio.

Gli operai della ditta Marino, quelli della Riviera Servizi Ecologici ed anche di Rivieracqua, stanno lavorando da ieri sera per risolvere il problema che ha costretto il comune a chiudere la strada dei ‘baretti’. Nel corso della giornata, dopo lo scavo eseguito ieri, sono stati portati a termine alcuni lavori mentre, nel pomeriggio la Rse ha eliminato tutta l’acqua e i liquami rimasti nella grossa tubazione da 800 che si è rotta.

Questa sera arriveranno i saldatori per sistemarla e, come confermato dai tecnici di Rivieracqua, nel corso della notte la tubazione sarà riparata definitivamente. Al termine dell’intervento verrà chiuso il buco e, quindi, si provvederà alla riasfaltatura della strada. Se tutto andrà come previsto, domani sarà riaperta. Solo al termine dei lavori il Comune chiederà all'Arpal nuove analisi dell'acqua e, se i responsi saranno positivi potrà essere revocato il divieto di balneazione.