Sanremo, intervento sulla fognatura del porto vecchio: si lavora alla saldatura, tempi incerti (Foto)

Proseguono senza sosta i lavori per la riparazione della fognatura esplosa due sere fa in corso Nazario Sauro, sul porto vecchio di Sanremo. Dopo le operazioni di svuotamento e pulizia completate nella giornata di ieri, la situazione è entrata ora nella fase più delicata: quella dell’apertura finale e della saldatura del tratto danneggiato della tubazione principale.

Al momento non sono emerse novità sostanziali: i tecnici sono al lavoro, ma non è ancora possibile definire con precisione i tempi di intervento. La durata delle operazioni dipenderà dall’andamento della saldatura e dalla complessità del raccordo tra i segmenti, motivo per cui l’intervento potrebbe protrarsi per tutta la notte o concludersi prima, qualora non sorgano complicazioni.

A operare sul posto sono ancora le squadre della ditta Marino, della Riviera Servizi Ecologici e di Rivieracqua. La zona, ricordiamo, resta interdetta al traffico veicolare: la chiusura della via dei cosiddetti “baretti” ha avuto ripercussioni sulla viabilità del centro, soprattutto durante le ore di punta.

Una volta completata la riparazione, si procederà con la chiusura dello scavo e il successivo ripristino dell’asfalto. Solo a quel punto, come già annunciato, il Comune chiederà ad Arpal una nuova campionatura delle acque per verificare l’eventuale revoca del divieto temporaneo di balneazione in vigore nella zona.

L’auspicio è che, salvo imprevisti, la situazione possa tornare alla normalità entro la giornata di domani. Ma per ora, l’attesa continua.