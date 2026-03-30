Famiglie LGBTQIA+: a Sanremo un incontro pubblico per discutere di diritti, tutele e inclusione sociale

Sabato prossimo, dalle 15:30 alle 19, la Sala Roverizio di via Escoffier 29 a Sanremo ospiterà l’evento “FAMIGLIE LGBTQIA+: Quale stato in questo Stato”, un appuntamento aperto alla cittadinanza e alla stampa dedicato all’analisi delle condizioni e dei diritti delle famiglie queer in Italia. L’iniziativa propone una riflessione multidisciplinare, coinvolgendo ambiti come psicologia, antropologia, finanza ed educazione, con l’obiettivo di offrire strumenti di comprensione e promuovere un dialogo consapevole su temi di forte attualità sociale.

Ad aprire il programma sarà la Dott.ssa Sonia Grasso, presidente Agedo Genova, con l’intervento “La famiglia come spazio sicuro: il diritto di essere se stessə - Sfide e risorse nell’Italia di oggi”. A seguire, la Dott.ssa Chiara Nardini, presidente Edusex, approfondirà il ruolo dell’educazione con “L'educazione sessuale comprensiva come strumento di inclusione per le famiglie LGBT”. Tra gli interventi anche quello della Dott.ssa Valeria Grani, presidente Famiglie Arcobaleno, con “Noi Famiglie Arcobaleno in Italia oggi”, e del Dott. Vittorio Toesca, psicologo, che presenterà “Omofobia e omosessualità repressa: quali studi?”. Lo sguardo antropologico sarà affidato al Dott. Mauro Carosio, con “Una gaia terza età”, mentre il tema delle tutele economiche e giuridiche sarà affrontato da Ivano Allaria, consulente finanziario, con “Famiglie Lgbtqia+: quale tutela in questo Stato?”.

L’evento sarà introdotto dai saluti istituzionali del Vicesindaco Fulvio Fellegara, mentre la moderazione del dibattito sarà curata dal Dott. Matteo Cacciatore di MIA Arcigay. L’ingresso è libero e l’incontro si propone come "Un’importante occasione di confronto pubblico", finalizzata a "Superare pregiudizi e favorire una maggiore consapevolezza sui diritti civili e sociali delle famiglie LGBTQIA+".