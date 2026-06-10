Ventimiglia celebra il 'Santo dei poveri', a Sant'Antunin santa messa e distribuzione del pane benedetto

Ventimiglia celebra Sant’Antonio di Padova, il Santo dei poveri, con una festa nel parco verde degli alpini ventimigliesi a Sant'Antunin a Trucco. La cerimonia, che prevede anche la tradizionale consegna del pane di Sant'Antonio, si terrà sabato 13 giugno.

Nell’antico convento con l’annessa cappella dedicata proprio a Sant'Antonio, alle 17 avrà luogo la cerimonia in onore del santo. "Gli alpini, a cui il monastero è stato affidato, organizzano la cerimonia in onore del santo, con l’intento di rinnovare la tradizione del 'Pane di Sant’Antonio'. A Sant'Antunin alle 18 sarà, dunque, celebrata da don Ferruccio Bortolotto, parroco di Sant'Agostino, una santa messa in onore del santo" - fa sapere il capogruppo onorario del gruppo Ten. Beppe Cumina di Ventimiglia dell'associazione nazionale alpini sezione di Imperia Dario Canavese - "La tradizione nasce tanto tempo fa e prende lo spunto da un miracolo, il 'Miracolo di Tommasino' e della sua mamma che ottenuta la guarigione del figlio, dietro intercessione di Sant'Antonio, tanto invocato dalla donna, decise di offrire al convento, per un certo periodo di tempo, tanto pane quanto pesava il suo bambino, perché potesse essere ridonato alle mamme povere. Da allora in poi, in molti luoghi, si usa offrire un 'pane benedetto' ai fedeli e gli alpini hanno voluto riproporla alla comunità".

Al termine della cerimonia avrà luogo la distribuzione, ai presenti, del “pane benedetto”. "La cerimonia che, annualmente gli alpini propongono alla comunità, prevede che, alla fine della santa messa, venga offerto ai fedeli il 'pane benedetto'" - dice Canavese - "Concluso il rito religioso ai presenti sarà offerta una merenda alpina".