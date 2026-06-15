'Il nuovo Medio Oriente, punti della situazione. La minaccia iraniana': a Sanremo conferenza con Lion Udler (Foto)

La geopolitica è stato il tema al centro della conferenza proposta ieri dall'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International all'hotel des Anglais a Sanremo.

"Una conferenza dal titolo estremamente stimolante: 'Il nuovo Medio Oriente, i punti della situazione. La minaccia iraniana'" - sottolinea l'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International - "Il relatore d’eccezione è stato Lion Udler, ex comandante in un'unità di antiterrorismo e intelligence. Ha addestrato reclute dell'IDF. Nel servizio civile ha operato come ufficiale di sicurezza per Costa Crociere, ha lavorato per la Compagnia El /Al all’aeroporto Ben Gurion. Il suo canale Telegram rappresenta una fonte inesauribile di notizie su ciò che sta vivendo il Medio Oriente".

"Udler ha spiegato come sia la politica difensiva dello Stato di Israele illustrando con carte geografiche e slides, di grande interesse, come sia strutturata la linea di difesa dello Stato ebraico chiarendo molti 'luoghi comuni'. E’ stata, inoltre, fatta una chiara ed esaustiva analisi della situazione politica in Israele sviscerando i vari movimenti politici e la loro implicazione nella gestione della politica estera" - sottolinea l'associazione culturale Italia Israele di Ventimiglia Sanremo International - "Non ultimo, il relatore ha spiegato la funzione e l’operatività dei vari servizi di informazione e la loro connessione. Particolarmente interessante è stato il momento in cui si è parlato dell'addestramento delle reclute dell'Idf nel servizio di antiterrorismo. Alla conferenza è seguito poi un momento conviviale".

Soddisfatta Maria Teresa Anfossi, presidente dell'associazione matuziana, che ha ribadito la vocazione culturale dell'associazione impegnata a diffondere le dinamiche dello Stato di Israele, i valori e la cultura della tradizione ebraica.