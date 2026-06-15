Serata conviviale e benefica a Ospedaletti, i Lions sostengono Plastic Free (Foto)

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host e il Leo Club Bordighera Ventimiglia e Valli appoggiano l’associazione Plastic Free. Sabato sera hanno, infatti, partecipato a una serata conviviale e benefica andata in scena al ristorante Alexandra a Ospedaletti.

Dopo la raccolta di rifiuti avvenuta sabato 16 maggio lungo le spiagge, le strade e i giardini di Ospedaletti, i gruppi, che avevano partecipato, hanno deciso di completare la loro collaborazione con una serata conviviale e benefica. Tra i graditi ospiti vi erano Simona Cecchetto, assessore alla Cultura, Turismo e Sport del comune di Ospedaletti, che aveva patrocinato l’evento della raccolta, Enrico Povera, funzionario del settore Cultura del Comune di Sanremo e, a livello lionistico, il presidente di zona Erika Demaria.

"Luca Bonazza, referente di Plastic Free, ha proiettato una serie di diapositive che hanno ricordato sinteticamente come, già oggi, siano disperse in mare fino a 200 milioni di tonnellate mentre circa 5 milioni di tonnellate sono galleggianti in enormi isole negli oceani. In pratica si gettano nei fiumi e in mare 30/60.000 tonnellate al giorno" - dicono gli organizzatori - "Plastic free lotta con azioni concrete, come la raccolta dei rifiuti, e con sensibilizzazione nelle scuole per invitare tutti a ridurre l’utilizzo della plastica, ove non necessario, e comunque a conferire gli scarti per il riciclaggio. Come attività collaterale contribuisce con donazioni e volontari alla salvaguardia delle tartarughe marine, che sono tra le prime vittime delle plastiche e microplastiche diffuse in mare. Ha parlato poi di una tartaruga curata all’acquario di Genova che ora è stata liberata in mare aperto".

"Il presidente del Lions Club Bordighera Caponero Host, Silvano Croese, ha ribadito che la collaborazione tra i Lions e l’associazione proseguirà in futuro, visto che il tema della protezione dell’ambiente è uno dei principali in cui opera il Lions International" - sottolineano i Lions - "A ricordo della serata, il presidente Lions e Erika Ratto, la referente del Lions Club e Plastic free hanno consegnato un gagliardetto del club prima all’assessore Simona Cecchetto, ringraziando il comune di Ospedaletti per il patrocinio all'attività del gruppo, e poi alla rappresentante di Plastic Free di Ospedaletti, Daniela Musso, che si è adoperata in prima persona per la riuscita della raccolta del 16 maggio e della serata. Infine, è stato consegnato un gagliardetto anche al presidente del Leo Club Alex Butitta per ringraziarli della loro collaborazione. Al termine della serata, l’utile netto raccolto nel corso dell’incontro conviviale è risultato di circa 300 euro, cifra che è stata consegnata a Plastic Free per gli scopi istituzionali in cui la onlus opera in Italia e all’estero".