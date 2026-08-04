Ceriana, torna la cena di beneficenza dell'Association Martini Humanitaire per sostenere i bambini di Madame Marie

Sono iniziati i preparativi a Ceriana per la tradizionale cena di beneficenza organizzata dall'Association Martini Humanitaire, in programma venerdì 7 agosto nei locali del Sottopiazza, messi gentilmente a disposizione dal Comune. Un appuntamento che si rinnova ogni anno e che rappresenta uno dei momenti più importanti dell'attività dell'associazione guidata da Daniele Martini, da sempre impegnata a sostenere progetti umanitari dedicati all'infanzia.

L'obiettivo della serata sarà ancora una volta quello di raccogliere fondi per la scolarizzazione dei bambini seguiti da Madame Marie, fondatrice dell'orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, nella Repubblica di Guinea. Grazie all'impegno dei volontari e alla partecipazione della comunità, negli anni l'associazione ha potuto garantire un concreto sostegno ai piccoli ospiti della struttura, offrendo loro la possibilità di accedere all'istruzione e a un percorso di crescita.

Per l'occasione è stato preparato un menù ricco di specialità, che prenderà il via con una varietà di antipasti tipici. Seguiranno i ravioli alle erbette con ragù di carne, quindi il reale di bovino scottona cotto al forno con una lenta cottura a bassa temperatura per 12 ore, accompagnato da peperonata e patate al forno. A concludere la cena sarà il gelato del pasticcere, il tutto accompagnato da vini bianchi e rossi del cantiniere.

Il costo della cena è di 35 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria. Per partecipare è possibile contattare Daniele Martini al numero 335 676 9919 oppure Vladimiro al 328 542 5566. Un'occasione per trascorrere una serata all'insegna della convivialità, contribuendo concretamente a un progetto di solidarietà che, anno dopo anno, continua a regalare opportunità e speranza ai bambini di Madame Marie.