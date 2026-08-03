Ventimiglia Alta, il Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana apre di sera per l'Agosto Medievale il 7 e 8 agosto

Ventimiglia rinnova uno degli appuntamenti culturali più apprezzati dell'estate. Nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 agosto, in occasione delle celebrazioni dell'Agosto Medievale, il Fondo Antico della Biblioteca Civica Aprosiana, nel cuore di Ventimiglia Alta, aprirà eccezionalmente anche in orario serale. Per il quinto anno consecutivo, cittadini e turisti avranno così la possibilità di visitare uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale cittadino nella fascia oraria compresa tra le 19.00 e le 23.00, vivendo un'esperienza immersiva tra libri antichi, opere d'arte e testimonianze della storia locale.

L'apertura straordinaria consentirà al pubblico di ammirare l'affascinante salone del Fondo Antico, autentico scrigno di volumi di grande valore storico e bibliografico, oltre all'annessa quadreria Aprosiana del Seicento, che custodisce una preziosa raccolta di ritratti legati alla figura di Angelico Aprosio e alla sua rete di rapporti culturali. Un percorso che, anno dopo anno, richiama numerosi visitatori desiderosi di conoscere una delle realtà bibliotecarie più importanti della Liguria occidentale, valorizzata attraverso iniziative che ne ampliano la fruibilità anche durante il periodo estivo.

Ad arricchire ulteriormente la visita sarà la mostra "Canta Musa il valore", dedicata alla "Scanderbeide" di Margherita Sarrocchi, considerato il primo poema epico scritto da una donna e pubblicato postumo nel 1623. L'esposizione, inaugurata il 14 maggio 2026, celebra la figura dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg e rappresenta un'importante occasione di approfondimento storico e letterario. L'iniziativa è nata dalla collaborazione con il Centro di Cultura e Storia Amalfitana e con la professoressa Olimpia Gargano, per molti anni docente del Liceo di Ventimiglia.

La mostra ha ricevuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Ventimiglia ed è organizzata congiuntamente dall'amministrazione comunale, dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri e dal Centro di Cultura e Storia Amalfitana. L'apertura serale del Fondo Antico si inserisce così nel programma dell'Agosto Medievale, offrendo un'opportunità in più per scoprire il patrimonio culturale della città e vivere, in una cornice particolarmente suggestiva, un viaggio tra arte, storia e letteratura nel cuore di Ventimiglia Alta.