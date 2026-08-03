Vallecrosia al Mare, la Sagra del Basilico & du Cen anima il centro storico

Musica, piatti della tradizione ligure e convivialità. Tante persone hanno partecipato, nel fine settimana, alla Sagra del Basilico & du Cen nel centro storico di Vallecrosia al Mare.

Un'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Fabio Perri e dal consigliere incaricato al Centro Storico, Manuela Balbis, per valorizzare il borgo storico cittadino e far scoprire i piatti della tradizione ligure: i classici ripieni, le frittelle di zucchine e basilico, primi piatti preparati con il basilico e il pesto.

Le due serate sono state animate dalla musica di Mariella Group.