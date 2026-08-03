Festival di Sanremo 2027, parte il conto alla rovescia: De Martino prepara nuove regole e rilancia Area Sanremo

Comincia ufficialmente il percorso di avvicinamento alla 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana. Il primo appuntamento da segnare sul calendario sarà quello del prossimo 29 novembre, quando nel corso di un’edizione speciale del TG1 verranno svelati i nomi dei Big in gara sul palco dell’Ariston. A comunicare gli artisti scelti sarà direttamente Stefano De Martino, nuovo volto alla guida della kermesse, chiamato a dare il via alla fase più attesa dal pubblico: quella delle anticipazioni, delle indiscrezioni e dei pronostici.

Il conduttore e direttore artistico starebbe lavorando da mesi alla costruzione di un cast in grado di rappresentare tutte le anime della musica italiana. L’obiettivo è quello di mettere insieme grandi nomi già affermati, protagonisti delle classifiche e artisti capaci di parlare alle nuove generazioni. Tra i contatti avviati negli ultimi mesi sarebbero emersi anche quelli con Tiziano Ferro, Geolier, Elodie e Salmo, interpreti molto diversi tra loro ma accomunati da un grande seguito e da una forte presenza nel panorama musicale nazionale. Proprio Salmo sarebbe stato tra gli ultimi artisti avvicinati personalmente da De Martino. Secondo le indiscrezioni, il confronto sarebbe avvenuto durante un viaggio in aereo verso la Sardegna, occasione nella quale il nuovo padrone di casa del Festival avrebbe illustrato al rapper il progetto per la nuova edizione, cercando di capire la possibilità di una partecipazione alla gara dell’Ariston. Una scelta che confermerebbe la volontà di puntare su un cast capace di unire generazioni e pubblici differenti.

Ma il Festival 2027 non sarà caratterizzato soltanto dai nomi dei concorrenti. Stefano De Martino sarebbe infatti intenzionato a introdurre alcune novità nella struttura della manifestazione, a partire dall’abolizione della tradizionale categoria Giovani. Una modifica destinata ad avere conseguenze anche sul ruolo di Area Sanremo, il percorso organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo che negli anni ha rappresentato una delle principali occasioni di accesso per i nuovi talenti. Con la cancellazione della categoria dedicata agli emergenti, infatti, dovrà essere rivista anche la convenzione che regolava il rapporto tra Area Sanremo e il Festival. Non ci sarà più il meccanismo che prevedeva l’accesso diretto di due vincitori alla gara sanremese. Al suo posto, secondo quanto filtra, potrebbero arrivare nuovi appuntamenti televisivi dedicati proprio ad Area Sanremo, con l’obiettivo di valorizzare i giovani artisti e mantenere comunque un collegamento diretto tra la città dei fiori e la più importante manifestazione musicale italiana.

Una scelta che potrebbe trasformare il ruolo di Area Sanremo, spostandolo da semplice percorso di selezione a vero e proprio spazio di promozione e racconto dei nuovi protagonisti della musica. "L'obiettivo sarà continuare a dare visibilità ai giovani talenti, individuando modalità nuove per portarli all'attenzione del grande pubblico", sarebbe la linea alla quale starebbe lavorando la nuova direzione artistica. Il 29 novembre rappresenterà quindi il primo grande snodo verso il Festival di Sanremo 2027. L’annuncio dei Big aprirà ufficialmente la lunga marcia verso la kermesse, ma nelle prossime settimane saranno attesi anche ulteriori dettagli sulle modifiche organizzative volute da De Martino. Tra queste, particolare attenzione sarà rivolta proprio al futuro di Area Sanremo e al nuovo rapporto tra la città e il palco dell’Ariston.