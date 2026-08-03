Imperia, si chiude la XXIII edizione dei “I Concerti delle Logge” (Foto)

Si è conclusa nella serata di domenica 2 agosto la XXIII edizione de “I Concerti delle Logge”, la rassegna musicale che anche quest'anno ha animato il suggestivo scenario delle Logge di Santa Chiara, a Porto Maurizio.

A chiudere l'edizione 2025 è stato il Duo Violino e Pianoforte “Il Violino all'Opera”, formato da Giovanni Sardo e Luigi Stillo, protagonista dell'ultimo appuntamento della manifestazione.

Nel corso della serata è stato inoltre consegnato il “Premio delle Logge” a Massimiliano Finazzer Flory, regista e attore teatrale. Il riconoscimento, realizzato dalla ceramista Caterina Massa, è stato assegnato dall'Unione Cattolica Artisti Italiani e dall'Associazione Panta Musicà A.p.s.

Questa la motivazione del premio:

«L'Unione Cattolica Artisti Italiani e l'Associazione Panta Musicà A.p.s. conferiscono il Premio delle Logge a Massimiliano Finazzer Flory perché ha fatto della lingua italiana un'ambasciatrice di bellezza e di fede nel mondo. In oltre trenta Paesi, tra Istituti Italiani di Cultura, Ambasciate e Consolati, ha portato l'italiano non come semplice idioma, ma come cultura, come valore, come voce di un popolo che nel Vangelo ha le sue radici. La Camera dei deputati lo ha insignito per la diffusione e la salvaguardia della nostra lingua; e davanti al Presidente della Repubblica, nel segno dell'"italiano, luce nel mondo", ha dato voce a Manzoni sull'unità della lingua. Nella voce la parola torna preghiera e cammino, e ricorda che la cultura italiana è figlia della cristianità e che la bellezza conduce al Cielo – fino a "l'amor che move il sole e l'altre stelle" (Dante, Paradiso XXXIII, 145).»

La rassegna è stata organizzata dall'Associazione Panta Musicà in collaborazione con la Confraternita di San Pietro, l'UCAI – Unione Cattolica Artisti Italiani, con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Imperia.

Con l'edizione 2025 si arricchisce anche l'Albo d'oro del Premio delle Logge, istituito nel 2003. Negli anni il riconoscimento è stato conferito, tra gli altri, a Roberto Iovino, Domenico Montalto, Andrea Piersanti, Monsignor Mauro Piacenza, Emmanuel Exitu, Rossana Sisti, Milo Infante, Francesco Moser, Claudia Koll, Mariella Devia, Alessandro Genovese, Fiorella Capriati, Maurizio Lastrico, Gianfranco Boggero, Franca Natta, Nerina Battistin, Carlo Amoretti e, nell'edizione 2025, a Massimiliano Finazzer Flory.