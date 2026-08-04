Un viaggio di gusto tra le Ande e i sapori del Perù, terza serata del "Linguaggio del cibo" a Camporosso (Foto)

Un viaggio di gusto tra le Ande e i sapori del Perù. Il 6 agosto alle 20 al Palatenda Bigauda a Camporosso andrà in scena la terza serata del "Linguaggio del cibo".

Per l'occasione si potrà degustare il menù proposto dallo chef Davide Rebaudo del ristorante 'U Cian' e 'La pasta di U' insieme al ristorante peruviano 'Il Cajamarquino' che prevede empanada di carne, ceviche peruviano, tagliatelle con salsa Huancaina, pollo alla brasa in stile peruviano e tiramisù al maracuya.

L'evento, a cura della Pro loco “Gli Amici del mulino” e patrocinato dal comune di Camporosso, avrà anche una finalità benefica. "Il ricavato sarà devoluto alla Spes Auser di Ventimiglia" - dicono gli organizzatori - "I posti sono limitati perciò la prenotazione è obbligatoria contattando Gabriele Chiappori al 3381402050 o Matteo Lupi al 3287325032".