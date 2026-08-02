"I Lions... La Luna e le Stelle": il Lions Club Arma e Taggia in beneficenza per il Venezuela

Si è svolta ieri sera, presso la Spiaggia Calapollo di Arma di Taggia, la sedicesima edizione della tradizionale serata di beneficenza estiva del Lions Club Arma e Taggia, sotto la presidenza di Giovanni Beranger. "I Lions... La Luna e le Stelle" si conferma uno degli appuntamenti più sentiti del calendario lionistico locale, capace di unire solidarietà e convivialità sotto il cielo estivo della Riviera.

Come da tradizione, il service estivo del club ha visto i fondi raccolti indirizzarsi a cause di rilevanza sia locale sia nazionale e internazionale. Quest'anno, in linea con l'iniziativa promossa da numerosi altri club Lions in tutto il mondo, il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore dell'emergenza terremoto in Venezuela, a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

Oltre alla dimensione benefica, la serata si è confermata anche una calda occasione di incontro tra soci e ospiti Lions provenienti da diversi club della provincia, oltre a numerosi soci "turisti" in vacanza in Riviera in questo periodo estivo. Erano infatti presenti rappresentanze del Lions Club Sanremo Matutia, del Lions Club Sanremo Host, del Lions Club Sanremo Ufficiali d'Italia, del Lions Club Ventimiglia, del Lions Club Pinerolo Acaja, del Lions Club Ultrapadum Ticinum New Century Club, del Lions Club Roquebrune Cap-Martin Beausoleil Cap D'Ail La Turbie, del Lions Club Zurigo, oltre ai Leo Club Ventimiglia, Bordighera e Valli e al Lions Club Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello.

Numerosi i soci del club di Arma e Taggia che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento particolare, definito "stellare" in omaggio al tema della serata, va a Giuliano Gandelli, Pierangela Imperiale e Aurelio Negro per l'organizzazione dell'evento, e alla consorte Carla per la cura degli allestimenti.