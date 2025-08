Simulate diverse situazioni di emergenza: prove pratiche per la Croce Rossa di Ventimiglia (Foto e video)

Tanti interventi nel pomeriggio odierno per la Croce Rossa di Ventimiglia. I volontari sono stati impegnati, in vari punti della città, a soccorrere persone in differenti situazioni di emergenza. Si trattavano di esercitazioni di pronto soccorso, prove pratiche per gli esami TSSA a completamento del corso di formazione effettuato dalla Cri di Ventimiglia.

