Sport e solidarietà, a Vallecrosia al Mare torna la "Passeggiata sotto le stelle": pre-iscrizioni online fino al 4 agosto

Tornerà, infatti, venerdì 7 agosto, l'evento proposto dall' Asd Atletica Vallecrosia con il patrocinio del Comune, che è diventato ormai una tradizione estiva capace di unire sport, divertimento e solidarietà in una serata unica sul mare. "Quest’anno il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Spes Ventimiglia e al Centro Promozione Famiglia di Bordighera , realtà che ogni giorno svolgono un prezioso lavoro a favore del nostro territorio" - fanno sapere gli organizzatori - "Sarà inoltre un momento speciale per ricordare, con affetto, il nostro Maurizio Lega, che continuerà a correre insieme a noi".

"La partenza e le iscrizioni sul posto, a partire dalle 18.30, quest'anno saranno presso l'area fitness di Rattaconigli, davanti allo stabilimento L'Ultima Spiaggia. Il percorso resterà pressoché invariato, nonostante il cambiamento di partenza e arrivo. Saranno percorribili due distanze da scegliere al momento dell'iscrizione: 4 km, un giro, per chi ama camminare in compagnia, e 8 km, due giri, per i più allenati e ambiziosi, atleti e runner. La partenza sarà alle 20.30" - sottolineano gli organizzatori - "Ringraziamo tutte le attività e le aziende che hanno deciso di sostenere l'evento supportandoci nelle spese organizzative, le attività che forniranno i premi, che verranno consegnati ai primi arrivati, al partecipante proveniente da più lontano e ai gruppi più numerosi, il comune di Vallecrosia al Mare per il patrocinio e il comune di Bordighera per il passaggio. Un rinfresco finale con musica per tutti chiuderà l'evento".