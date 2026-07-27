Vallecrosia al Mare, donato all'ANMI un defibrillatore in memoria del dottor Renato Galante (Foto e video)

Nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) alla sede dell’ANMI a Vallecrosia al Mare. E' stato donato ieri sera all’associazione in memoria del dottor Renato Galante con l’obiettivo di contribuire alla sicurezza del territorio e di offrire un dispositivo salvavita accessibile e a disposizione di cittadini e turisti in caso di emergenza.

La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza dell'oblatore, accompagnato dalla figlia, dei membri dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare e dei cittadini. "E' stato posizionato all’esterno della sede dell’ANMI di Vallecrosia al Mare" - fa sapere Flavio Ambrosino dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare - "E' facilmente raggiungibile e indicato sia dalla strada che dalla spiaggia. L’ausilio di soccorso, nella speranza che non serva mai a nessuno, così copre la spiaggia libera e la passeggiata a mare rendendo più sicura e cardio-protetta la presenza di chi frequenta la nostra splendida riviera".

Per presentare il nuovo dispositivo e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e del primo soccorso si è svolto anche un incontro formativo gratuito a cura del direttivo dell'associazione nazionale Marinai d'Italia sezione di Vallecrosia al Mare in collaborazione della Croce Rossa. "Si è organizzato un incontro per istruire, chi lo desiderava, ad approcciarsi al dispositivo senza timore di commettere errori" - racconta - "L’istruttore era altamente qualificato. La presenza di questo dispositivo, in accoppiata a quello recentemente inaugurato dai Pescatori amici del mare, permette di coprire la quasi totalità della passeggiata a mare, cosa fino ad oggi mai realizzata".