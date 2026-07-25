Inaugurata a Saint-Jean-Cap-Ferrat “L’artisanat d’Italie”: CNA porta il saper fare ligure nel cuore della Costa Azzurra

Dopo mesi di lavoro, relazioni istituzionali e una visione condivisa tra Italia e Francia, "RIVIERA SENZA CONFINI – Artigiani, Creatori, Eccellenze Italiane" è diventato realtà.

Mercoledì 22 luglio, sono stati ufficialmente inaugurati i due spazi espositivi "L'ARTISANAT D'ITALIE", affacciati sul prestigioso porto turistico di Saint-Jean-Cap-Ferrat, destinati ad ospitare fino alla fine del mese di settembre le eccellenze dell'artigianato ligure in una delle località più eleganti ed esclusive della Costa Azzurra.

Al taglio del nastro erano presenti il Sindaco di Saint-Jean-Cap-Ferrat, Jean-François Dieterich, il Direttore Generale della Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur, Agostino Pesce, il Presidente di CNA Imperia Graziano Poretti, il Segretario Territoriale di CNA Imperia e componente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Luciano Vazzano, ideatore e coordinatore del progetto, insieme ad una delegazione di CNA Liguria, alle istituzioni e alle numerose imprese partecipanti.

L'inaugurazione ha rappresentato molto più dell'apertura di due locali.

Ha sancito l'avvio di una nuova collaborazione stabile tra la Liguria e la Costa Azzurra, fondata sulla valorizzazione del saper fare artigiano, sulla promozione delle imprese e sulla volontà di costruire nuove opportunità di sviluppo oltreconfine.

Per i prossimi tre mesi i due eleganti spazi espositivi diventeranno una vera e propria Casa dell'Artigianato Italiano, dove si alterneranno numerose imprese della provincia di Imperia e della Liguria appartenenti ai settori dell'artigianato artistico, dell'arte vetraria, della lavorazione del legno, dell'oreficeria, della moda, della cosmetica, del design e delle produzioni artistiche.

Tra le imprese presenti figurano numerose aziende insignite del marchio regionale "Artigiani in Liguria", simbolo dell'eccellenza manifatturiera ligure e della qualità riconosciuta delle produzioni artigiane, a testimonianza del livello qualitativo della proposta presentata da CNA.

La posizione strategica dei due locali, direttamente affacciati sul porto turistico di Saint-Jean-Cap-Ferrat, rappresenta un'opportunità unica per le imprese, che potranno confrontarsi quotidianamente con una clientela internazionale, particolarmente attenta ai prodotti autentici, al design, all'esclusività e alla qualità del Made in Italy.

Ma "RIVIERA SENZA CONFINI" non è soltanto un progetto commerciale.

Nasce dalla filosofia di Arti-Turismo, il modello ideato da CNA Imperia e riconosciuto da CNA Nazionale, che interpreta l'artigianato come esperienza culturale e turistica.

Ogni impresa non porta semplicemente prodotti da esporre. Porta una storia. Porta un mestiere. Porta un territorio. Porta il valore di quel patrimonio di competenze che rende il saper fare italiano unico al mondo.

L'iniziativa rappresenta anche un importante esempio di cooperazione internazionale tra istituzioni, associazioni e territori.

Fondamentale è stato il sostegno del Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat, che ha creduto fin dal primo momento nella valenza economica, culturale e turistica del progetto, e della Camera di Commercio Italiana di Nizza Sophia Antipolis Côte d'Azur, che ha accompagnato l'intero percorso mettendo a disposizione competenze, relazioni e servizi indispensabili per la sua realizzazione.

Un particolare ringraziamento viene rivolto al Sindaco Jean-François Dieterich, per l'accoglienza e la fiducia dimostrate, e al Direttore Generale Agostino Pesce, la cui visione e il costante impegno hanno consentito di trasformare un'idea ambiziosa in una concreta opportunità di internazionalizzazione per le imprese artigiane liguri.

Le dichiarazioni del Segretario Territoriale di CNA Imperia, Luciano Vazzano

«Oggi non inauguriamo semplicemente due spazi espositivi. Oggi inauguriamo un nuovo modo di fare rappresentanza. CNA dimostra che un'associazione può creare opportunità concrete, aprire nuovi mercati e accompagnare le imprese là dove, da sole, difficilmente potrebbero arrivare. Questo progetto è il frutto di relazioni costruite con pazienza, credibilità e visione.»

«Vedere il nome dell'artigianato italiano affacciato sul porto di Saint-Jean-Cap-Ferrat è motivo di grande orgoglio. Qui non sono esposti soltanto prodotti: sono esposte le storie delle nostre imprese, la cultura del lavoro artigiano e l'identità della Liguria. Ogni azienda presente diventa ambasciatrice del nostro territorio e del vero Made in Italy.»

«Desidero ringraziare sinceramente il Sindaco Jean-François Dieterich e il Direttore Generale Agostino Pesce. Hanno creduto nel progetto sin dall'inizio e hanno dimostrato come la collaborazione tra istituzioni e sistema associativo possa generare opportunità straordinarie per le piccole imprese. Questa inaugurazione non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso destinato a crescere negli anni.»

«Gli espositori si alterneranno durante tutta l'estate, consentendo a un numero sempre maggiore di imprese liguri di vivere questa esperienza internazionale. Il nostro obiettivo è rendere Saint-Jean-Cap-Ferrat una vetrina permanente del saper fare italiano e fare di "Riviera Senza Confini" un modello di collaborazione transfrontaliera replicabile anche in altri territori europei.»

Il progetto continuerà fino alla fine di settembre con la rotazione delle imprese partecipanti, offrendo a decine di aziende artigiane l'opportunità di promuovere il proprio marchio, sviluppare nuovi contatti commerciali, testare il mercato francese e raccontare, attraverso il proprio lavoro, l'eccellenza del Made in Italy.

Con "RIVIERA SENZA CONFINI", CNA conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare le idee in progetti, i rapporti istituzionali in opportunità e la vicinanza geografica tra Liguria e Costa Azzurra in un autentico ponte di sviluppo economico, culturale e imprenditoriale.

Perché il mare non divide i territori. Li unisce.

E da oggi, nel cuore della Costa Azzurra, il saper fare italiano ha una nuova casa: L'ARTISANAT D'ITALIE, firmata CNA.