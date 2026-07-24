Servizio mensa scolastica 2026-2027: concluso con successo l'open day a Vallecrosia al Mare (Foto)

Si è concluso nella giornata odierna l'open day organizzato e promosso dall'Ufficio Scolastico del Comune di Vallecrosia al Mare, dedicato alle iscrizioni e all'aggiornamento delle iscrizioni al servizio mensa per l'anno scolastico 2026/2027.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con la ditta Cirfood, che continuerà a gestire il servizio mensa a seguito del recente rinnovo dell'appalto, ha rappresentato un'importante occasione per consentire alle famiglie di ricevere assistenza nella procedura di iscrizione e di conoscere tutte le novità introdotte per il nuovo anno scolastico.

La principale innovazione riguarda la completa digitalizzazione del servizio. Da quest'anno, infatti, i buoni mensa e tutti i pagamenti saranno gestiti attraverso una nuova applicazione digitale, studiata per rendere il servizio più semplice, veloce ed efficiente. La piattaforma consentirà di effettuare i pagamenti con registrazione in tempo reale, monitorare le presenze degli alunni e gestire con maggiore precisione le diete speciali, sia permanenti sia temporanee, garantendo un servizio sempre più moderno e vicino alle esigenze delle famiglie.

Questa evoluzione nasce dalla volontà dell'Amministrazione comunale di superare le criticità emerse al termine dello scorso anno scolastico e offrire un sistema più affidabile, trasparente e funzionale. L'Assessore ai Servizi Scolastici, Rosella Muratore, in sinergia con gli uffici comunali, ha seguito il percorso che ha portato all'introduzione della nuova piattaforma, chiedendo espressamente uno strumento digitale più intuitivo e immediato.

Nel corso delle giornate di apertura, il personale comunale e gli operatori di Cirfood hanno assistito numerose famiglie nelle procedure di iscrizione, offrendo supporto personalizzato e chiarendo ogni dubbio. L'elevata partecipazione registrata conferma l'utilità dell'iniziativa e l'interesse verso il nuovo sistema.

Considerato il grande numero di richieste, l'Amministrazione comunale ha programmato ulteriori giornate di assistenza il 20 e il 21 agosto e il 2 e il 3 settembre, dalle 9.30 alle 12, presso l'aula di informatica dell'Istituto Comprensivo "Andrea Doria". L'accesso sarà possibile esclusivamente su appuntamento, da richiedere inviando una e-mail all'indirizzo istruzione@comune.vallecrosiaalmare.im.it

L'assessore alla Cultura, all'Istruzione e ai Servizi Scolastici, Rosella Muratore, ha dichiarato: "Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all'Istituto Comprensivo 'Andrea Doria' per la preziosa collaborazione e per aver messo a disposizione l'aula di informatica, consentendoci di offrire un servizio concreto alle famiglie. La sinergia tra Comune e istituzione scolastica rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio e sono certa che continuerà a contraddistinguere il nostro rapporto anche nei prossimi anni, con l'obiettivo comune di migliorare costantemente i servizi rivolti agli studenti e alle loro famiglie".