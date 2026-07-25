"Giuvanin", il pastore delle Alpi Liguri compie 90 anni: una vita con il gregge tra i pascoli della Valle Argentina. Un eroe silenzioso della nostra terra (Foto)

C'è un pezzo di Liguria che continua a vivere lontano dal rumore delle città, tra gli alpeggi, i sentieri d'alta quota e il suono dei campanacci. È il mondo di Giovanni Lanteri, per tutti semplicemente "Giuvanin", storico pastore della Valle Argentina che ha raggiunto il traguardo dei 90 anni, gran parte dei quali trascorsi in montagna insieme al suo gregge di pecore brigasche. Una vita scandita dai ritmi della natura, dalle transumanze stagionali, dalla tosatura e dai lunghi mesi trascorsi negli alpeggi delle Alpi Liguri. Pochi comfort, una luce per illuminare le sere, un riparo per affrontare la notte e un legame indissolubile con la montagna, vissuta non come meta turistica ma come casa.

Giuvanin rappresenta oggi una delle ultime testimonianze di una cultura pastorale che per secoli ha modellato il paesaggio dell'entroterra ligure. Un patrimonio fatto di tradizioni, conoscenze e sacrifici che rischia di scomparire insieme ai suoi protagonisti. Sempre meno greggi percorrono infatti i pascoli della Valle Argentina e delle Alpi Liguri, mentre molte aree un tempo utilizzate per il pascolo vengono lentamente riconquistate dal bosco. La sua storia è raccontata nel documentario "Lo chiamavano Giuvanin", realizzato dal regista Davide Avena, che ha seguito il pastore per un intero anno, documentando la quotidianità della vita in alpeggio: dalla tosatura delle pecore ai mesi del pascolo estivo, fino all'arrivo delle prime nevicate.

Girato con ampio spazio al dialetto locale, il documentario restituisce autenticità al racconto di un uomo che ha scelto di rimanere fedele alla propria terra e ai propri animali, offrendo uno spaccato prezioso di un mondo fatto di fatica, silenzi e rispetto per la natura. Più che la storia di un singolo pastore, quella di Giuvanin è il racconto di un'identità collettiva. Un'eredità culturale che appartiene alle Alpi Liguri e che, attraverso la sua testimonianza, continua a ricordare il valore di un modo di vivere lento, essenziale e profondamente legato al territorio.