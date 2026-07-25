Bordighera, il sindaco ringrazia i Carabinieri: "Professionalità e tempestività al servizio della sicurezza"

Un ringraziamento pubblico ai carabinieri della Compagnia di Bordighera, guidata dal tenente colonnello Saverio Cappelluti, per il costante impegno sul territorio e per i risultati ottenuti nelle ultime operazioni. A rivolgerlo alle donne e agli uomini dell'Arma è il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, anche alla luce dei recenti arresti portati a termine dai militari.

Negli ultimi giorni, infatti, l'attività dei carabinieri ha consentito di assicurare alla giustizia un uomo accusato di aver truffato un anziano per circa 10mila euro. Determinante, in quel caso, la tempestività delle indagini: i militari sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del presunto truffatore anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, arrivando infine al suo arresto.

A questa operazione si aggiungono altri due arresti eseguiti nell'ambito delle attività di controllo e contrasto all'illegalità condotte dai carabinieri sul territorio. Uno degli episodi ha visto impegnati direttamente i militari della Stazione di Vallecrosia, anch'essa alle dipendenze della Compagnia di Bordighera. "Desidero esprimere, a nome mio e dell'amministrazione comunale, i più sinceri complimenti al tenente colonnello Saverio Cappelluti e a tutti i militari della Compagnia di Bordighera per gli importanti risultati ottenuti in questi ultimi giorni – dichiara il sindaco Marzia Baldassarre –. Sono operazioni che testimoniano ancora una volta l'efficacia, la professionalità e la tempestività dell'azione dell'Arma sul nostro territorio".

"Il mio ringraziamento – prosegue il primo cittadino – Va a tutte le donne e gli uomini dell'Arma dei Carabinieri che, ogni giorno, con discrezione, dedizione e spirito di servizio, dimostrano concretamente la loro vicinanza e attenzione ai cittadini, vigilando sulla loro sicurezza e incolumità. Sapere di poter contare su una presenza così attenta e capillare rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità".

"Dietro ogni risultato ci sono lavoro, competenza e un'attività quotidiana che spesso si svolge lontano dai riflettori – conclude Baldassarre –. Per questo ritengo doveroso esprimere pubblicamente la gratitudine della città di Bordighera a chi opera ogni giorno per garantire legalità e sicurezza sul nostro territorio".