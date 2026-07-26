Arma di Taggia riparte dal mare: nasce la nuova Pro Loco per unire associazioni, imprese e tradizioni

Arma di Taggia sceglie di ripartire dalle proprie radici. Quelle che affondano nel mare, nelle attività che da sempre caratterizzano il lungomare e nella volontà di fare rete tra associazioni, operatori economici e cittadini. Con questo obiettivo nasce ufficialmente la nuova Pro Loco Arma, un'associazione che punta a diventare un punto di riferimento stabile per la promozione della frazione, con uno sguardo che va ben oltre la semplice organizzazione di manifestazioni.

L'idea alla base del progetto è quella di costruire un soggetto capace di mettere in connessione le numerose realtà già presenti sul territorio, valorizzandone competenze e peculiarità. Il filo conduttore scelto non è casuale: il mare, considerato non soltanto una risorsa turistica, ma un elemento identitario che ha contribuito a plasmare la storia, l'economia e la cultura di Arma di Taggia.

In un periodo in cui molte località costiere cercano nuove strategie per destagionalizzare il turismo e rafforzare la propria identità, la nascita della Pro Loco si inserisce in una prospettiva più ampia. L'obiettivo dichiarato è infatti quello di promuovere un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra pubblico e privato, sulla tutela della fascia costiera e sulla valorizzazione delle tradizioni locali, con particolare attenzione alle attività legate al mare e al turismo sostenibile.

A promuovere l'iniziativa è un gruppo eterogeneo di fondatori che rappresenta alcune delle principali realtà associative e imprenditoriali della città. Tra loro figurano Patrizia Lerda, esponente del comparto balneare, Graziano Farina, presidente della Cumpagnia Armasca, Fabio Splendori, presidente del Circolo Nautico Arma e dell'associazione Quarto Quadrante, Cinzia Cavagna, direttrice della Scuola Vela FIV del Circolo Nautico Arma, Carlo Zambellini, storico membro del Club de Musique, oltre a Valentina Conte e Alessandro Farina. Una composizione che evidenzia fin dall'inizio la volontà di coinvolgere mondi diversi, accomunati dall'interesse per la crescita del territorio.

Non è un caso che tra le priorità indicate dall'associazione figurino la promozione delle attività economiche nate sul mare, la tutela dell'ambiente costiero, il sostegno agli eventi e alle tradizioni locali e la creazione di una rete stabile tra le diverse realtà cittadine. Obiettivi che lasciano intendere la volontà di accompagnare Arma di Taggia in un percorso di valorizzazione continuativo, senza limitarsi ai mesi estivi o ai singoli appuntamenti del calendario.

Nel messaggio dei promotori emerge chiaramente la filosofia del progetto: "Il mare non è solo il paesaggio che ci circonda, è la nostra storia, la nostra economia e la nostra identità". Da qui l'impegno a proteggere la costa, sostenere chi lavora ogni giorno sul mare e raccontare Arma come una destinazione autentica, fortemente legata alle proprie radici.

La nuova Pro Loco nasce infine con un'impostazione aperta alla partecipazione. L'associazione invita infatti tutti coloro che desiderano contribuire con tempo, idee ed energie a entrare a far parte del progetto, nella convinzione che la valorizzazione di un territorio passi soprattutto dalla capacità della comunità di fare squadra e costruire una visione condivisa del proprio futuro.