Vallecrosia al Mare, serata benefica per ricordare Enrica Nasi Moraglia a dieci anni dalla scomparsa (Foto)

Una serata benefica per ricordare Enrica Nasi Moraglia in occasione della ricorrenza del 10° anniversario della sua scomparsa. Venerdì 7 agosto dalle 19 si potrà vivere un momento di preghiera, fraternità e solidarietà presso le opere parrocchiali di San Rocco a Vallecrosia al Mare.

L'evento avrà anche una finalità benefica. "Alle 19 ci riuniremo in preghiera nella santa messa presso la chiesa parrocchiale di San Rocco" – dice Marino Moraglia, marito di Enrica Nasi – "Alle 20 un servizio di buffet ci accompagnerà nell’attesa di assistere allo spettacolo teatrale. Alle 21 vi saranno alcuni interventi in ricordo di Enrica e a seguire il Teatro Abusivo Odv della Caritas Intemelia onlus presenterà lo spettacolo ‘Furto in cattedrale’. L’evento sarà a offerta libera. Il ricavato verrà, infatti, devoluto alla Caritas Intemelia per le famiglie in difficoltà della zona intemelia”.

Storica rappresentante della Caritas, Enrica ha dedicato la sua vita all’assistenza dei più deboli, inoltre, in suo onore negli anni sono nati diversi gruppi e iniziative solidali, come il gruppo "Amici di/per… Enrica”. "Enrica è stata tra le fondatrici dell’organizzazione di volontariato Caritas Intemelia e ne è stata l’anima per 25 anni. Ha vissuto il Vangelo della carità dirigendo le attività a favore delle famiglie povere e delle persone senza dimora, con particolare sensibilità e attenzione all'ascolto e all'accoglienza sia degli ospiti che dei volontari, interessandosi con partecipazione di ognuno, fosse un amico o collega in difficoltà o persona che chiedeva aiuto alla Caritas" - ricorda per i volontari operatori e ospiti Caritas il presidente Maurizio Marmo - "La ricordiamo per la sua capacità di non arrendersi e di non fermarsi di fronte a ogni difficoltà, di trovare soluzioni, di progettarle, programmarle e realizzarle. Aveva una forza interiore che riusciva a 'passare' a chi le era vicino e la dote di guardare sempre avanti e di riuscire a realizzare tanto anche con poche risorse. Il suo apporto per tutti i servizi di accoglienza che esistono a Ventimiglia è stato unico e fondamentale. Senza di lei non esisterebbero. Sono, infatti, molte le opere avviate da Caritas Intemelia in questi anni e i progetti realizzati: dall'ascolto all'accoglienza notturna maschile e femminile, dalla mensa alla distribuzione di alimenti e vestiario, dal servizio docce, sempre sottolineato da Enrica come fondamentale per chi vive sulla strada, alle visite mediche, dall'educativa territoriale per le persone con problemi di disagio mentale agli alloggi potetti. Particolarmente importante l'impegno di Enrica per l'individuazione e ristrutturazione della nuova sede che ha richiesto tanti anni di costante e generoso lavoro e che ora è il luogo centrale per l'ascolto e l'accoglienza di chi è in difficoltà. Grazie Enrica".