Santo Stefano al Mare, giovedì prossimo la grande musica della Franco Bagutti accende Piazza Baden Powell

Sarà una serata all'insegna della musica dal vivo, del ballo e del divertimento quella in programma giovedì 6 agosto a Santo Stefano al Mare. Alle 21.30, Piazza Baden Powell farà da cornice al concerto dell'Orchestra Franco Bagutti, uno dei nomi più conosciuti e apprezzati della musica da ballo italiana. L'appuntamento fa parte del calendario di "San Steva Summer Live 2026", la rassegna estiva promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare con il contributo di Regione Liguria. Una proposta pensata per residenti e turisti, con l'obiettivo di animare le serate estive e offrire occasioni di incontro e intrattenimento. L'ingresso alla serata sarà libero.

Con oltre quarant'anni di carriera, l'Orchestra Franco Bagutti è diventata un vero punto di riferimento per il pubblico della musica da ballo. Il repertorio della formazione attraversa il liscio e i grandi classici della canzone italiana e internazionale, senza dimenticare i brani popolari e la musica pensata per l'intrattenimento. Una formula capace di mettere insieme generazioni diverse e di trasformare la piazza in uno spazio di festa e condivisione. Lo spettacolo promette quindi di coinvolgere il pubblico con un mix di energia, eleganza e partecipazione. Un appuntamento che punta a valorizzare anche la dimensione più conviviale dell'estate a Santo Stefano al Mare.

A sottolineare l'importanza dell'evento è il consigliere delegato al Turismo e alle Manifestazioni Federico Corradi, che guarda alla presenza dell'orchestra come a una conferma della qualità della programmazione estiva. "Siamo orgogliosi di poter ospitare a Santo Stefano al Mare un'orchestra che rappresenta un'autentica eccellenza nel panorama musicale italiano. La presenza della Franco Bagutti conferma la volontà dell'Amministrazione comunale di proporre un cartellone estivo di alto livello, capace di soddisfare pubblici diversi e di rendere il nostro borgo sempre più attrattivo".

Nel suo intervento Corradi ha voluto inoltre evidenziare il lavoro svolto per costruire l'intera programmazione della stagione. "Colgo l'occasione per rivolgere un sincero ringraziamento all'assessore Maria Teresa Garibaldi per il prezioso lavoro svolto nella programmazione dell'intera stagione estiva: grazie al gioco di squadra siamo riusciti a costruire un cartellone ricco, variegato e di qualità, pensato per residenti e turisti". Un impegno che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, punta a fare degli appuntamenti estivi anche uno strumento di promozione e valorizzazione del territorio.

La serata del 6 agosto si inserisce infatti in un calendario che guarda non soltanto all'intrattenimento, ma anche alla capacità di Santo Stefano al Mare di accogliere residenti e visitatori attraverso iniziative rivolte a pubblici differenti. La musica della Franco Bagutti sarà così protagonista in una delle piazze del borgo, creando un'occasione per trascorrere insieme una serata d'estate. Ballo, musica e convivialità saranno gli ingredienti principali di un appuntamento pensato per tutte le età. L'obiettivo è quello di regalare al pubblico una serata piacevole e partecipata, nel cuore del paese.

"Continuiamo a lavorare con entusiasmo affinché Santo Stefano al Mare sia sempre più una destinazione viva, accogliente e ricca di occasioni di incontro e divertimento", conclude Corradi. L'appuntamento con l'Orchestra Franco Bagutti è quindi fissato per giovedì 6 agosto alle 21.30 in Piazza Baden Powell. L'accesso sarà gratuito e non mancheranno le occasioni per lasciarsi coinvolgere dalle note del liscio e dai grandi successi della tradizione musicale italiana. Una serata nel segno della musica popolare e dello spettacolo dal vivo, nello scenario di un borgo che durante l'estate continua a proporre appuntamenti per residenti e turisti.