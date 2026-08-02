Goldoni sotto le stelle: Santo Stefano al Mare trasforma il borgo in un teatro diffuso

Prosegue il calendario delle manifestazioni estive del Comune di Santo Stefano al Mare con un appuntamento dedicato al grande teatro italiano. Mercoledì 5 agosto il suggestivo centro storico ospiterà “Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezz’estate”, spettacolo itinerante prodotto dal Teatro dell’Albero, che accompagnerà il pubblico in un coinvolgente viaggio tra i vicoli del borgo alla scoperta dell’universo di Carlo Goldoni. Il ritrovo è fissato alle ore 21.00 presso la Torre Saracena, mentre le rappresentazioni prenderanno il via dalle ore 21.30, con partenze scaglionate ogni trenta minuti. L’ingresso è libero.



Diretto da Carlo Senesi, che firma anche costumi e scenografie, lo spettacolo vedrà protagonisti Loredana De Flaviis, Paolo Paolino, Franco La Sacra, Teresa Gandolfo, Daniela Di Gregorio, Vincenzo Genduso, Consuelo Benedetti, Fabio Coluccino e Daniel Mende. Attraverso una formula originale e coinvolgente, il pubblico sarà guidato lungo un percorso teatrale che darà vita ai personaggi più celebri del teatro goldoniano. Baruffe, equivoci, intrighi e sotterfugi animeranno piazzette e scorci del centro storico, offrendo un’esperienza immersiva che unisce cultura, spettacolo e valorizzazione del patrimonio urbano.



L’opera di Carlo Goldoni, ancora oggi straordinariamente attuale, continua a raccontare con ironia e profondità le debolezze, le aspirazioni e le contraddizioni dell’animo umano. 'Voci a mezz’aria' propone una rilettura dinamica e accessibile dei suoi testi, trasformando il borgo di Santo Stefano al Mare in un teatro diffuso, dove pubblico e attori condividono lo stesso spazio e la stessa emozione.



“Siamo lieti di ospitare un appuntamento che unisce la qualità della proposta culturale alla valorizzazione del nostro centro storico – dichiara il consigliere delegato al Turismo e Manifestazioni Federico Corradi, che prosegue – Eventi come questo permettono di vivere il borgo in modo originale, facendo dialogare arte, storia e territorio e offrendo a residenti e ospiti un’esperienza capace di emozionare e coinvolgere”. L’iniziativa rientra nel programma delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Santo Stefano al Mare, pensato per offrire a residenti e turisti un calendario di eventi capaci di coniugare cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio. Un percorso che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di far vivere il borgo attraverso esperienze autentiche e di qualità, riscoprendone scorci, tradizioni e identità.



Santo Stefano al Mare, un borgo tante vacanze: un invito a scegliere una destinazione capace di regalare ogni giorno emozioni diverse, tra mare, cultura, intrattenimento e bellezze del territorio.

