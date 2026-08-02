Agosto Medievale 2026, disfida di drappi e tamburi a Ventimiglia: in piazza Costituente va in scena l'Asteludo (Foto e video)

Disfida di drappi e tamburi a Ventimiglia. In occasione dell’Agosto Medievale 2026, ieri sera in piazza Costituente, è andato in scena l'Asteludo, il torneo di sbandieratori e musici a cura delle scuole dei sestieri cittadini.

Uno spettacolo affascinante di drappi e tamburi, ospitato quest'anno al Borgo, che ha attirato cittadini e turisti. I rappresentanti dei sei Sestieri cittadini si sono, infatti, esibiti, a turno, mostrando la loro bravura alla giuria e al pubblico. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Tiziana Faedda e Adriano Catalano. L'evento si è svolto in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della Croce Rossa.

La tradizionale manifestazione, giunta alla 51a edizione, proseguirà questa sera, domenica 2 agosto, alle 21 in piazza Costituente con la Notte De La Contesa. Dopo la lettura del bando prenderà il via la cerimonia di ingresso al 'Campo de li giochi' dove si terranno il giuramento, l'assegnazione delle corsie, il torneo medievale e l'esibizione degli atleti dei Sestieri in giochi di antica tradizione, come l'albero della vita, il portatore e il tiro alla fune, che quest'anno sarà interamente al femminile.