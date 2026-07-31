Ventimiglia, il Raduno della Permissione dà il via all'Agosto Medievale 2026 (Foto e video)

Tuffo nel passato a Ventimiglia Alta con l’Agosto Medievale. La tradizionale manifestazione, giunta alla 51a edizione, ha preso il via ieri sera nel centro storico con il Raduno della Permissione.

Un corteo storico con figuranti, che rappresentavano le più antiche famiglie nobili di Ventimiglia, sestieri, l'assessore regionale Luca Lombardi, il sindaco Flavio Di Muro, il vicesindaco Marco Agosta e gli assessori Tiziana Faedda e Adriano Catalano hanno sfilato, lungo via Garibaldi fino in piazza della Cattedrale, in abito storico. Si è svolta poi l'offerta del cero in Cattedrale, la benedizione del Palio Marinaro e la richiesta al sindaco al Camerlengo per allestire i campi di gara e dare inizio delle competizioni. Dopo il discorso del primo cittadino e dell'assessore regionale, che si sono affacciati, per l'occasione, da un balcone, hanno, in seguito, preso il via i giochi di bandiera a cura delle scuole di sestiere, il saggio d'arme dei sestieri, alfieri bandieranti e musici. Tra i presenti vi erano anche l'assessore di Ventimiglia Domenico Calimera, i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo, l'assessore di Mentone Daniele Mineo e il sindaco di Vallecrosia al Mare Fabio Perri.

"Ci siamo vestiti perché crediamo nella nostra città, crediamo nel senso di comunità che non dobbiamo perdere ma tramandare alle nuove generazioni. E' questo lo spirito dell'Agosto Medievale" - afferma il sindaco Flavio Di Muro - "Ventimiglia punta a essere una città internazionale e aperta agli scambi culturali. Lo possiamo fare solo se siamo orgogliosi della nostra città, della nostra storia, dei nostri principi e orgogliosi di essere ventimigliesi. Viva l'Agosto Medievale e viva a Ventimiglia".

"E' stato per me un onore portare i saluti della giunta regionale prendendo parte alla sfilata della Permissione con il tradizionale costume medievale: questa manifestazione, che ha partecipato anche al bando regionale dedicato agli Eventi Storici Tradizionali per sostenere i Comuni che scelgono di investire nelle proprie tradizioni come elemento distintivo dell’offerta turistica, è un esempio virtuoso di come intendiamo valorizzare i nostri meravigliosi territori" - dice l'assessore regionale Luca Lombardi - "Si è aperta una manifestazione che per una decina di giorni impegnerà moltissimo 400 volontari, figuranti, commercianti e artigiani: li ringrazio fin da ora perché grazie alla loro dedizione e al loro lavoro l'Agosto Medievale di Ventimiglia è un evento che attira migliaia di turisti dall'Italia, dalla vicina Francia e dall'estero".

La manifestazione, che si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza dei carabinieri, della polizia di Stato, della polizia locale e della Croce Rossa, ha attirato tanti cittadini e turisti che sono stati così catapultati indietro nel tempo. L'evento proseguirà sabato 1 agosto alle 21 in piazza Costituente con l'Asteludo, la disfida di drappi e tamburi.