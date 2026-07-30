MONIA torna a Sanremo con il Summer Live 2026: musica, R&B e un ospite a sorpresa a Pian di Nave

Sarà il piazzale di Pian di Nave, uno degli scenari più suggestivi di Sanremo, a fare da cornice a "MONIA Summer Live 2026", il nuovo spettacolo della cantautrice sanremese MONIA, in programma domenica 2 agosto alle 21.30. L'appuntamento, a ingresso gratuito, sarà un viaggio attraverso il percorso artistico dell'artista, tra musica, emozioni e contaminazioni sonore. Sul palco troveranno spazio i brani più significativi della sua discografia, affiancati da alcune cover particolarmente importanti nella sua formazione. Un concerto pensato per raccontare il lato più autentico di MONIA, attraverso le canzoni che hanno accompagnato la sua crescita artistica e personale.

Un percorso che negli anni ha portato la cantautrice sanremese a conquistare traguardi importanti nel panorama musicale italiano. MONIA ha partecipato per tre volte al Festival di Sanremo, si è esibita su reti televisive nazionali e ha condiviso più volte il palco con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, in occasione di diversi concerti. Alla sua attività live ha affiancato quella discografica, continuando a pubblicare brani inediti e a sviluppare una ricerca personale sulle sonorità. Un percorso sostenuto anche dalla formazione accademica: MONIA è infatti laureata al Conservatorio "G.F. Ghedini" di Cuneo.

L'ultimo capitolo di questa ricerca musicale è rappresentato da "Alain Delon", singolo realizzato in featuring con Livio Cori, che ha confermato la volontà dell'artista di confrontarsi con linguaggi e sonorità differenti. Anche il concerto di Pian di Nave seguirà questa direzione, alternando il pop contemporaneo alle atmosfere R&B, in un equilibrio tra eleganza, energia e personalità. Una scaletta costruita per valorizzare tanto i brani originali quanto le reinterpretazioni di alcune canzoni che hanno lasciato un segno nel percorso musicale della cantautrice. Il pubblico sarà così accompagnato in un racconto fatto di musica e contaminazioni.

A rendere ancora più ricco lo spettacolo sarà una band composta da quattro musicisti e due coriste, che affiancherà MONIA durante l'intera serata. L'obiettivo è quello di proporre un live capace di mettere al centro l'interpretazione e la dimensione musicale, senza rinunciare all'impatto dello spettacolo. Il palco di Pian di Nave diventerà così il punto d'incontro tra le diverse anime artistiche della cantautrice, con arrangiamenti pensati per dare nuova veste sia ai suoi brani sia alle cover inserite nella scaletta. Un appuntamento rivolto agli appassionati di musica dal vivo, ma anche a chi desidera trascorrere una serata d'estate ascoltando musica in una delle location più caratteristiche della città.

E non mancherà l'elemento sorpresa. Nel corso della serata, infatti, è previsto un ospite speciale, il cui nome resterà segreto fino al momento della sua salita sul palco. L'artista si unirà a MONIA per un duetto, aggiungendo un ulteriore momento di attesa e curiosità a una serata già ricca di contenuti. Per il pubblico sarà quindi una sorpresa da scoprire direttamente durante il concerto, senza anticipazioni sul nome dell'ospite. Una scelta che contribuisce a mantenere alta l'attenzione e a rendere ancora più imprevedibile lo spettacolo.

"MONIA Summer Live 2026" rappresenta quindi un nuovo appuntamento nel percorso della cantautrice sanremese, che torna a esibirsi nella sua città con uno spettacolo costruito per raccontare le diverse tappe della propria identità musicale. Tra brani originali, cover, contaminazioni pop e R&B e un duetto ancora avvolto dal mistero, la serata promette di offrire un live articolato e coinvolgente. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto alle 21.30 a Piazzale Pian di Nave, con ingresso gratuito. Una serata di musica nel cuore di Sanremo, con MONIA protagonista e una sorpresa ancora tutta da scoprire.